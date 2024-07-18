Бронювання від мобілізації запрацювало в “Дії”: як скористатися послугою
Бронювання від мобілізації запрацювало в “Дії”, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Відтепер керівники компаній, які є критично важливим для економіки країни або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати співробітників за кілька кліків на порталі “Дія”.
Як скористатися сервісом:
- керівник компаній подає через "Дію" списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати;
- система автоматично перевіряє, чи відповідають вони вимогам. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг";
- “Дія” протягом доби надсилає результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет.
Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+.
За словами Михайла Федорова, процес бронювання займає не більше години.
Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій підприємств.
Фото: UKR.NET
Опубліковано: 18 липня 2024