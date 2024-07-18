Бронювання від мобілізації запрацювало в “Дії”: як скористатися послугою

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Ірина Маймур
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Бронювання від мобілізації запрацювало в “Дії”, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтепер керівники компаній, які є критично важливим для економіки країни або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати співробітників за кілька кліків на порталі “Дія”.

Як скористатися сервісом:

  • керівник компаній подає через "Дію" списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати;
  • система автоматично перевіряє, чи відповідають вони вимогам. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг";
  • “Дія” протягом доби надсилає результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет.

Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+.

За словами Михайла Федорова, процес бронювання займає не більше години.

Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій підприємств.

Фото: UKR.NET

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Опубліковано: 18 липня 2024
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