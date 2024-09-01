“Чудова пара”, “Пінгвін”, “Це все Аґата”: 12 серіалів вересня

Вересень принесе не лише довгоочікувану прохолоду, а й декілька серіальних новинок, які не залишать вас байдужими. Окрім другої часттини 4 сезону “Емілі в Парижі” та повернення “Повільних коней”, на початку осені будемо дивитись кримінальну драму з Ніколь Кідман, марвелівську історію про могутню відьму та перевтілення Коліна Фаррелла на Пінгвіна з “Бетмена”.

Детальніше – в добірці БЖ.

Вчитель англійської

Дата виходу: 2 вересня

В ролях: Браян Джордан Альварес, Саванна Ганн, Мейсон Дуглас

1 сезон

Серіал від Hulu деякі ЗМІ вже встигли охрестити назвали найкращим ситкомом року. У центрі сюжету молодий вчитель англійської Еван Маркез, який прагне змінити життя учнів середньої школи Остіна. Але спершу йому треба розібратись в собі й своїх стосунках.

Повільні коні

Дата виходу: 4 вересня

В ролях: Ґері Олдмен, Джек Лоуден, Крістін Скотт Томас, Олівія Кук, Джонатан Прайс

4 сезон

Заснований на однойменному романі Міка Херрона шпигунський серіал розповідає про адміністративний відділ "Повільні коні” в МІ5. Місцеві співробітники – ті, хто раніше провинився і тепер змушений виконувати завдання ексцентричного керівника. Але дуже скоро вони беруться за у розслідуванні серйозних справ.

Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів

Дата виходу: 5 вересня

В ролях: Кевін Гарт, Терренс Говард, Дон Чідл, Семюел Л. Джексон

1 сезон

Цей мінісеріал заснований на однойменному подкасті про одну ніч у 1970 році. Тоді легендарний Моххамед Алі, повернувшись у бокс, переміг Джеррі Куоррі. Втім найцікавіше сталося після тріумфальної перемоги спортсмени. На його вечірці відбулось масове збройне пограбування.

Чудова пара

Дата виходу: 5 вересня

В ролях: Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Дакота Феннінг, Джек Рейнор, Меганн Фехі

1 сезон

Серіал заснований на однойменному романі Елін Гільдербранд. Головна героїня – молода дівчина Амелія, яка збирається заміж за спадкоємця заможної родини, яка живе на острові Нантакет. Приїхавши до майбутніх родичів, дівчина відчуває неприязнь з боку матері свого обранця. Але найгірше попереду – в місцевій гавані знаходять тіло і підозрюють усіх.

Емілі в Парижі

Дата виходу: 12 вересня

В ролях: Лілі Коллінз, Лукас Браво, Люсьєн Лавісконт, Ешлі Парк, Камілль Раза, Семюел Арнольд

4 сезон, 2 частина

Емілі продовжує робити кар’єру в маркетинговій французький компанії, що нерідко призводить до хаосу і непередбачуваних ситуацій з клієнтами фірми. Втім, діивчина вміє швидко й успішно вирішувати робочі проблеми. Чого не скажеш про її особисте життя.

Лососевий острів

Дата виходу: 12 вересня

В ролях: Тріні Вігген, Свейн Роджер Карлсен, Рагне Гранде, Коре Конраді

1 сезон

Події норвезької драми розгортаються на острові Фрея, де процвітає рибна галузь. Тут живе родина, якій належить половина території “рибного” місця в Норвегії — там водиться знаменитий норвезький лосось. Безжальна власниця норвезького бізнесу з розведення риби планує поглинути місцевого конкурента, щоб стати найбільшим виробником лосося у світі.

Це все Аґата

Дата виходу: 18 вересня

В ролях: Обрі Плаза, Сашир Замата, Алі Ан, Петті Люпон, Дебра Джо Рапп

1 сезон

Marvel продовжує серіальний фокус і цього разу випускає міні-серіал про могутню відьму Аґату Гаркнесс, яку ви можете пам’ятати з "ВандаВіжен”. Після втрати пам’яті відьма поступово повертає спогади та збирається організувати новий ковен, щоб повернути могутність.

Пінгвін

Дата виходу: 19 вересня

В ролях: Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Майкл Зеген, Кленсі Браун

1 сезон

Події серіалу про одного з найвизначніших антагоністів Бетмена, Пінгвіна розгортається через тиждень після подій фільму Метта Рівза 2022 року. Глядач ближче знайомиться з Освальдом "Озом" Кобблпотом, який приходить до влади в злочинному світі Готем-Сіті. Він – спадкоємець багатого сімейства, але опинився за бортом вищого суспільства через свою зовнішність. А зіграє Пінгвіна – ірландський актор Колін Фаррелл.

Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів

Дата виходу: 19 вересня

В ролях: Ніколас Чавес, Купер Кох, Хавє'р Бардем, Хлоя Севіньї

2 сезон

Серіал-антологія розповідає про реальних злочинців та їхні кровожерливі злочини. У першому сезоні Райан Мерфі розповів про серійного маніака Джеффрі Дамера. Другий сезон присвячений братам Еріку та Лайлу Менендесам із Беверлі-Хіллз, які вбили власних батьків, щоб отримати спадщину.

Ззовні

Дата виходу: 22 вересня

В ролях: Гарольд Перріно, Каталіна Сандіно Морено, Ейон Бейлі

3 сезон

Продовження сай-фай хорору про людей, які намагаються вибратися з міста-пастки, у третьому сезоні. Табіта та Джим Меттьюз зі своїми діти, Джулі та Ітаном, подорожують країною в будинку на колесах. Вони опиняються у маленькому містечку, звідки ніхто не може виїхати. А вночі мешканців мучать жахливі істоти з лісу.

Блискучі розуми

Дата виходу: 23 вересня

В ролях: Закарі Куінто, Донна Мерфі, Тедді Сірс, Тамберла Перрі, Ешлі ЛаТроп

1 сезон

Медичний драматичний серіал натхненний життям та книгами американського невролога та нейропсихолога Олівера Сакса. Головний герой – Олівер Вульф, геній, що межує з одержимістю. Він вважає психічні розлади людей не хворобою, а унікальністю. Щоб вивчати людський розум Вульф збирає команду інтернів, які всупереч всьому роблять революційні відкриття.

Вбивство у маленькому містечку

Дата виходу: 24 вересня

В ролях: Россіф Сазерленд, Крістін Крук

1 сезон

Детективна історія розповідає про Карла Альберга – колишнього поліцейського з мегаполісу, який переїхав до невеликого містечка, щоб спокійно жити життя. Але за зовнішнім фасадом міста приховується безліч таємниць. Вони починають виринати назовні після загадкового вбивства одного з мешканців. Карл разом із напарницею Кассандрою Мітчелл береться за розслідування.