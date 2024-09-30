Мешканці ірпінського ЖК “Версаль Парк” самостійно відновили своє житло, яке пошкодили окупанти

В Ірпені мешканці ЖК “Версаль Парк” практично самостійно відновили своє житло. Навесні 2022 року його пошкодили окупанти.

Про це повідомляє “Ірпінь Daily”.

У 2022 році будинок обстрілювали з артилерії. Тоді повністю знищили 17 квартир, побили покрівлю, тераси й балкони, пошкодили несучі конструкції, вентиляцію й систему опалення.

Одразу після деокупації регіону мешканці ЖК самотужки почали відновлювати будинок. Вони колективно не подавалися на жодну державну програму. Натомість самостійно зібрали 6 млн грн і вже за 2022 рік виконали 70% необхідних робіт.

Єдиною допомогою були 3,1 млн грн на закупівлю матеріалів, які надав Благодійний фонд “Леруа Мерлен Солідарність”. Завдяки цьому відремонтували близько 2500 м² фасадів та даху.

Нині основні ремонтні роботи у будинку завершили.

Фото: “Ірпінь Daily”