Мешканці ірпінського ЖК “Версаль Парк” самостійно відновили своє житло, яке пошкодили окупанти

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Наталія Габрух
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В Ірпені мешканці ЖК “Версаль Парк” практично самостійно відновили своє житло. Навесні 2022 року його пошкодили окупанти.

Про це повідомляє “Ірпінь Daily”.

У 2022 році будинок обстрілювали з артилерії. Тоді повністю знищили 17 квартир, побили покрівлю, тераси й балкони, пошкодили несучі конструкції, вентиляцію й систему опалення.

Одразу після деокупації регіону мешканці ЖК самотужки почали відновлювати будинок. Вони колективно не подавалися на жодну державну програму. Натомість самостійно зібрали 6 млн грн і вже за 2022 рік виконали 70% необхідних робіт.

Єдиною допомогою були 3,1 млн грн на закупівлю матеріалів, які надав Благодійний фонд “Леруа Мерлен Солідарність”. Завдяки цьому відремонтували близько 2500 м² фасадів та даху.

Нині основні ремонтні роботи у будинку завершили.

Фото: “Ірпінь Daily”

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Опубліковано: 30 вересня 2024
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