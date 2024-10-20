Як просунути свою музику виконавцям-початківцям і стати успішним на Spotify і SoundCloud

У світі сучасної музики важливий не тільки талант, а й навички самопрезентації. Мільйони виконавців створюють неймовірні треки, але не можуть донести свою творчість до потрібної аудиторії, і в підсумку розчаровуються в улюбленій справі. Щоб цього не сталося, потрібно серйозно поставитися до розкрутки. Розберемося детальніше, з чого почати, і як просувати свою музику на популярних музичних платформах Spotify і SoundCloud!

Оберіть музичні платформи для реєстрації

Українські артисти сьогодні мають широкий вибір майданчиків для поширення своєї музики та взаємодії зі слухачами. Це і глобальні музичні стримінгові платформи, і локальні портали, і радіо, і соціальні мережі. Серед найпопулярніших:

Spotify. Лідер ринку, що пропонує величезну аудиторію та зручні інструменти для артистів. SoundCloud. Популярна платформа для незалежних артистів, що дає змогу завантажувати треки у високій якості та безкоштовно. YouTube Music. Дає можливість не тільки слухати музику, а й дивитися кліпи. Має багато шанувальників, особливо серед молоді. Deezer. Французька платформа з великим каталогом музики. Пропонує персоналізовані плейлисти.

Це основні музичні платформи, які користуються популярністю в Україні. Якщо плануєте працювати на закордонну аудиторію, можна розглянути й інші варіанти.

Використовуйте методи активного просування в соціальних мережах

Музичний маркетинг об'єднує великий набір платних і безкоштовних інструментів, які допомагають знайти нових слухачів і фанатів, створити впізнаваний образ артиста, збільшити продажі альбомів. Якщо ви вирішили просунути свою музику самостійно, приготуйтеся освоїти хоча б деякі з них. Одне з найпростіших і найдієвіших рішень — накрутка прослуховувань Саундклауд і Спотіфай. Цей інструмент дає змогу швидко наростити показники популярності артиста (кількість лайків, підписок, прослуховувань), що в підсумку дає такі результати:

створює видимість популярності, що підвищує довіру з боку нових слухачів;

робить трек більш помітним для алгоритмів соціальних мереж і спеціалізованих платформ, чим прискорює просування;

підвищує привабливість артиста для рекламодавців, спонсорів, потенційних партнерів.

Щоб отримати такі результати, накрутка Soundcloud і Spotify має виконуватися грамотно — з використанням акаунтів високої якості, без різкого приросту показників. У цьому разі її не відрізнити від природного збільшення інтересу аудиторії. Сучасні сервіси, наприклад, LikesID, використовують алгоритми на базі штучного інтелекту, щоб накрутити прослуховування в Spotify з оптимальною швидкістю. Вони знають, як просувати музику, і при цьому дорожать своєю репутацією, тому гарантують якісний результат і повну анонімність.

Заповнюйте метадані та створюйте оригінальні обкладинки

Для багатьох музикантів-початківців характерна одна й та сама помилка: більшу частину своєї енергії вони витрачають на створення треків, а займатися рутинною роботою не хочуть. Це стосується й оформлення профілю в Саунд Клауд, Спотіфай або на інших платформах. Однак краще витратити трохи часу і все ж таки розібратися, як користуватися Soundcloud та Spotify , підготувати прес реліз, навчитися створювати візуальне оформлення і заповнювати всі поля.

Для початку візьміть на замітку кілька базових порад, які обов'язкові до виконання:

Завантажте фотографію або зображення, за яким вас можна буде впізнати. Бажано, щоб картинка була у високій якості, без дрібних і занадто складних деталей. Заповнюйте поля метаданих під час завантаження треку на платформу. Не забувайте вказувати, чий це продукт, ім'я виконавця, композитора, лейбл. В описі бажано вказувати теги для спрощення пошуку. Якщо у створенні музики брав участь ще хтось, розміщуйте посилання на акаунт цієї людини. Правило стосується не тільки музичних платформ, а й будь-якої соціальної мережі. По-перше, це ввічливо, по-друге — допомагає залучити додаткову аудиторію.

Враховуйте, що обкладинка треку впливає на прослуховування Soundcloud не менше, ніж зовнішній вигляд профілю. Якщо ви не створюєте її для кожної композиції, за замовчуванням відображатиметься фотографія вашого акаунта, що не завжди доречно. Краще все ж робити різні обкладинки під кожен трек.

Спілкуйтеся з аудиторією, як це роблять відомі українські артисти

Сучасна музична індустрія багато в чому будується на вмінні артиста спілкуватися з аудиторією. Це стосується як офлайн-зустрічей — наприклад, під час концертів, так і онлайн-комунікацій. Щоб привернути увагу слухачів і запам'ятатися, залишайте коментарі під треками:

розкажіть історію створення композиції;

попросіть поділитися думкою з приводу нового треку;

присвятіть одну з композицій шанувальникам.

Якщо слухачі залишають свої коментарі, не ігноруйте їх, навіть якщо це критика. Зворотний зв'язок дасть вам багато цінної інформації для подальшого розвитку.

Не бійтеся експериментувати з приватністю треків, щоб просувати свою музику

Багато артистів-початківців хочуть бути максимально доступними для своєї аудиторії. Це обґрунтована тактика, але є й інші варіанти. Для відданих шанувальників можна створити спеціальний клуб із доступом до ексклюзивного контенту.

Таку можливість надає Spotify для українців — за допомогою приватних посилань. Щоб встановити приватність треку, на сторінці завантаження або редагування композиції потрібно зайти в розділ «Основна інформація» «Приватний». Тепер він буде доступний тільки за посиланням.

Кілька слів замість висновків

Створення музики — це дивовижний процес, але просування — не менш захоплююче і важливе завдання. Щоб стати популярним, варто користуватися всіма доступними платформами та інструментами для розкрутки. І хоча універсального рецепта успіху немає, адже кожен артист унікальний, перевірені і робочі методи, такі як накрутка Саундклауд або створення впізнаваного стилю для оформлення сторінки, підходять усім. Експериментуйте, розвивайтеся і впевнено йдіть до своєї мети, адже музичний бізнес — це марафон, а не спринт. Успіх залежить від вашої наполегливості, регулярної роботи та впевненості у своїх силах.