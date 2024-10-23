Львів обігнав Київ за вартістю житла: які ціни на нерухомість в Україні

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Наталія Габрух
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Львів випередив Київ за вартістю квадратного метра житла.

Про це йдеться у статистиці на сайті ЛУН.

Станом на жовтень 2024 року, середня ціна за квадратний метр на вторинному ринку у Львові становить 65 000 гривень. У новобудовах ціна досягла 56 000 гривень, що також є найвищим показником по країні.

Київ тепер посідає друге місце з середньою вартістю 60 000 грн на вторинному ринку та 53 000 грн у новобудовах. Трійку лідерів завершує Ужгород, де ціна за квадратний метр на новому ринку становить 48 000 грн, а на вторинному — 55 000 грн.

Найнижчі ціни на житло наразі спостерігаються в Запоріжжі, Харкові та Дніпрі. У Запоріжжі ціни знизилися на 14%, що становить 18 000 грн на вторинному ринку. Дніпро та Харків також демонструють негативну динаміку: ціни на вторинному ринку знизилися на 11% та 15% відповідно.

Фото: BizMag Ukraine, скриншот

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Опубліковано: 23 жовтня 2024
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