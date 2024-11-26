Українці віддають до 87% зарплатні за оренду однокімнатної квартири: яка ситуація у містах

Жителі Києва за оренду однокімнатної квартири у середньому віддають майже 70% зарплати, а у деяких інших українських містах на житло потрібно витрачати до 87% доходів.

Про цей йдеться у дослідженні ЛУН і Work.ua.

“За даними ЛУН, у Києві вартість однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті, в Ужгороді — 87%, у Львові — 80%. Найнижчий показник у Харкові — оренда становить 21% зарплати”, — йдеться у дослідженні.

Економісти радять витрачати на оренду житла до 30% місячного доходу. Аналітики пояснюють, що саме такий відсоток вважається оптимальним для збереження належного рівня життя. Проте, в усіх великих містах України, крім Харкова, орендарі витрачають на житло значно більше.

Вартість оренди житла в Харкові фахівці пов’язують з високими безпековими ризиками. Водночас у західних областях України до зростання цін призвів підвищений попит через внутрішню міграцію.

За словами аналітиків, для покращення ситуації потрібні комплексні рішення. Наприклад, у Південній Кореї замість щомісячної плати пропонують довгострокову оренду під заставу. А в європейських країнах житлове питання здебільшого вирішують за допомогою регуляцій та субсидій.

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