Видавництво “Основи” перевидасть фотокнигу Balcony Chic, присвячену українським балконам

Фотокнигу Олександра Бурлаки про українські балкони Balcony Chic перевидасть видавництво “Основи”.

Про це йдеться у соцмережах видавництва.

Автор книги Олександр Бурлака доповнив Balcony Chic фотографіями з 2022 по 2024 роки. Світлини другого оновленого видання фіксують зміни з балконами, що відбулися за час повномасштабного вторгнення — руйнування після російських обстрілів, а також сонячні панелі та супутникові системи Starlink.

На суперобкладинці видання буде зображений балкон з сонячними панелями, а сама палітурка відтворюватиме сонячну панель.

“Це один з яскравих прикладів переосмислення простору балконів за час повномасштабного вторгнення”, — додають у видавництві.

Balcony Chic буде англійською мовою, які і перше її видання.

Наразі передзамовити книгу можна на сайті видавництва “Основи”.

Раніше ми писали, що перше видання книги Balcony Chic випустили у 2019 році. Автор книги — художник і архітектор Олександр Бурлака. Він досліджує трансформацію архітектури в пострадянських країнах.

Фото: видавництво “Основи”