Куди піти у Києві 28-30 березня: Ницо Потворно, Tember Blanche та етномаркет у Всі.Свої

Протягом 28-30 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерти виконавців Ницо Потворно, Ярмак, Tember Blanche, вечірка-обговорення про вплив війни на мистецтво у Хвильовому, етномаркет від Всі.Свої, книжковий гаражний розпродаж, спеціальний перегляд фільму "Камінний хрест", писанкотерапія та багато іншого.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На благодійному концерті-аукціоні виступатимуть – гурт Molodi, Ярмак, Hayat, Євген Галич, Козак Сіромаха, Tember Blanche, Вікторія Ніро та Ейра.



Також на аукціоні можна буде купити лоти від Президента України Володимира Зеленського, Кирила Буданова, Валерія Залужного, Василя Малюка, 3-ї ОШБр та інших. Усі зібрані кошти підуть на придбання позашляховиків для 2го Штурмового Батальйону 3-ї ОШБр.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4

Коли: 28 березня 19:00

Субота

Вестиме писанкотерапію фотографка Настя Телікова. Організатори події надають усі матеріали, гостинний простір та безпечну атмосферу, де ви зможете зробити все, що бажаєте, запитати поради, або ж просто сповільнитися в ритмі життя. Всі зібрані кошти спрямують волонтерському об'єднанню "Зграя" на комплектацію аптечок для ЗСУ.

Ціна: донат від 500 грн. Необхідно заповнити реєстраційну форму

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 29 та 30 березня з 12:00 до 14:00 та з 15:00 до 17:00

Лайнап:

Vladyslav Putistin B2B LVCERATE

Roman K B2B DJ69

Monotronique

Усі зібрані кошти спрямують на збір ГО "Кожна Тварина" на веганські сухпайки та на збір 3 ОШБ бригади батальйону безпілотних систем на плати керування для FPV-дронів.

Ціна: донат від 100 грн

Де: Keller, Кирилівська, 71

Коли: 29 березня 16:00

У вечірці візьме участь найбільша техно-спільнота Дніпра.

Лайнап:

Honeyexporter

Rudni

Rybolov

R149 b2b Vladyslav Deboshyr

Gauser

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Collider, вул. Кирилівська, 60

Коли: 29 березня 16:30

Тут ви зможете купити фотокниги та мистецькі видання зі знижкою від 10 до 50%.

Ціна: вхід вільний

Де: Книгарня "Збірка", вул. Золотоворітська, 2а

Коли: 29 березня з 12:00

У маркеті візьмуть участь майже дві сотні українських брендів, талановиті майстри, досвідчені ремісники та маленькі мануфактури. На вас чекають вишиті сорочки та одяг з натуральних тканин, керамічний посуд та дерев'яне кухонне приладдя, аксесуари та декор з природних матеріалів, традиційні та сучасні прикраси у стилі етно.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 29-30 березня з 10:00

Виконавець готує сольне шоу на стику стендап-комедії та перформансу, на якому ви зможете першими почути треки з його нового мініальбому "Цивільна абстиненція". Також на вас чекатиє масштабна шоу-програма з найкращих хітів – "Політика", "Цікаве життя", "Слина", "Ти" та інших.

Ціна: від 900 грн. Квитки

Де: Origin Stage, Шота Руставелі, 16А

Коли: 29 березня 18:00

У першій частині вечора буде публічне обговорення із тими, хто продовжує творити попри війну, і через неї. Серед учасників — представники дніпровського лейбла Dnipro Pop, слов’янської — Shum rave, охтирської ГО "Центр розвитку вуличних культур".



За музичну частину відповідатимуть артисти, які є голосами з тимчасово окупованих і прифронтових регіонів. Першим починає Reshat — диджей родом із Криму, його сет — весняний навколо-гітарний саунд. Також виступатиме харків’янин Alpha Centauri. Цього вечора артист презентує добірку енергійного електро.



Далі за пультом — Peshka — маріупольский диджей, продюсер, засновник формації та одноіменної серії вечірок Unformsound. Фінальним стане виступ Symonenko — українського продюсера, музиканта та лайв-виконавеця, який понад усе він мріє знову зіграти лайвом у рідному українському Луганську.

Ціна: вільний донат

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 29 березня 16:00

Неділя

Представить стрічку Станіслав Битюцький – кінознавець Довженко Центру та режисер.

Сюжет фільму розгортається навколо трагічної історії еміграції родини галицьких селян на початку ХХ століття. Іван Дідух все життя важко працював, а на старості вимушений емігрувати разом з родиною до Канади у пошуках кращої долі. Прощання з рідним селом для нього рівнозначне смерті. Щоб хоч якось побороти забуття, загрозу якого він гостро відчуває, Дідух залишає по собі камінний хрест на горі – останній символ його зв’язку з рідною землею.

Режисера Леоніда Осику називають третім титаном українського поетичного кіно – поряд з Сергієм Параджановим та Юрієм Іллєнком. "Камінний хрест" – це перша спроба екранізації творів Василя Стефаника.

Дана стрічка посідає 5-те місце у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Ціна: 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 30 березня 15:45

Фото: lvcerate, rybolov__, zbirka_bookshop, mykola.n, symonenkomusic