Куди піти у Києві 11-13 квітня: Latexfauna, Київський напівмарафон та Великодній маркет

Протягом 11-13 квітня в Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерт співачки Дорофєєвої та гурту Latexfauna, Великодній маркет Всі.Свої, фотодень з Олею Закревською, вечірки у Хвильовому та КультМотиві, Подільський Шук та фестиваль Picnic Green.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На концерті ви зможете насолодитися новими та вже улюбленими піснями гурту – Ретузіки, Черкащина, Люцерна та іншими.

Ціна: від 5000 грн. Квитки

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 11 квітня з 17:00, 12 квітня з 19:00

Субота

Стрічка розповідає про знаковий період з життя видатного лідера кримськотатарського народу, правозахисника та колишнього політв’язня Мустафи Джемілєва.



Перед глядачами відкриються маловідомі сторінки історії кримськотатарського народу, обрамлені у сюрреалістичну притчу. Боротьба, спротив, кохання на відстані, життя у вигнанні, здобуття свободи попри все — універсальні теми, що розгортаються на тлі задушливого застою.

Ціна: 180 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 12 квітня о 15:20

Всі зібрані кошти будуть надіслані фонду Musicians Defend Ukraine на актуальні потреби.

Оля Закревська фотографувала гурт Kiss та Іггі Попа, музикантів оригінального складу Sex Pistols та вокаліста Imagine Dragons, сотні українських артистів, а також коміків Підпільного стендапу та відвідувачів Куража.

Ціна: вільний донат

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 12 квітня з 13:00 до 18:00

Атмосфера вечірки натхненна всесвітньо відомим серіалом "Секс і місто". Організатори кажуть, що зараз саме час покликати своїх подружок, вбрати найдорожчу сукню й вирушити на dance-floor з келихом Cosmopolitan.

Цього вечора за музику відповідатимуть диджеї Croft та Stsfaction. Також на вас чекатиме ексклюзивний перформанс від Irenia.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 12 квітня 18:00

Тут ви зможете знайти все від ніжних кімнатних рослин до дерев і рідкісних ботанічних скарбів. А ще — стильні кашпо, аксесуари та все для догляду за твоїм майбутнім оазисом. А якщо ви просто хочете відпочити, то на вас чекають інструментальні виступи музикантів, арт-інтенсиви, стріт-фуд, тераріум-бар, консультації тарологів та астрологів, фотозони та лаунж-зони.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Арт-завод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1а

Коли: 12-13 квітня з 12:00

Для вас запалюватимуть Airbass, Digital Nomad, D-White, Elmar, Rysa, Slimjah, The Lumb. Також на події будуть запрошені диджеї – PJN Sound та DJ Sertraline. А асистуватимуть їх на мікрофонах – Fog та СХМД разом зі Slimjah.

Ціна: 350 грн. Квитки

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 12-13 квітня з 12:00

Тут ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 12 квітня з 10:30

На маркеті можна буде купити:

фермерські сири, м’ясо, запашні паски;

мед, варення, натуральні соуси;

вино, наливки, кава для довгих родинних сніданків;

великодній декор — від віночків до рушників;

свічки, текстиль, кераміка;

вишиванки, сукні та аксесуари.

І все це від українських виробників.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 12-13 квітня з 10:00

Цей півмарафон Незламності, який стане другим етапом бігової ліги "Разом Сила 2025" від Run Ukraine. У ньому можна брати участь, як офлайн, так і онлайн. Кожен учасник півмарафона отримає: стартовий номер учасника, медаль фінішера, електронний чіп для фіксації результату, карту маршруту, доступ до роздягалень і камер схову та пунктів гідратації на маршруті і фініші, а ще фотографії після забігу.

Дистанції для забігу: 21 км, 10 км, 5 км, 1.6 км (миля), а також дитячі забіги на 300/500/1000 метрів.

Ціна: залежить від дистанції. Зареєструватися можна за посиланням.

Де: ВДНГ або онлайн

Коли: 12-13 квітня

Співачка заспіває свої найвідоміші пісні – "Хай пишуть", "А я все плакала", "Хартбіт", "Додайте світла", "Спитай у чата джипіті", "Щоб не було", "Вотсап", "Кохаю, але не зовсім" та багато інших треків.

Ціна: від 790 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 12 квітня о 19:00

Неділя

Тут ви зможете купити вінтажні та нові речі, хендмейд речі, смаколики та напої. Також буде можливість дізнатися більше про культурні та благодійні проєкти.

Усі зібрані кошти організатори ярмарку передадуть на оптоволоконні дрони для 72 бригади.

Ціна: вільний донат

Де: КультМотив, вул.Спаська 36/31

Коли: 13 квітня з 12:00

На вас чекатиме ярмарок з майстеркласами та великодніми дійствами. Тут ви зможете почути гаївки та веснянки у виконанні фольклорних колективів, відвідати різноманітні майстер-класи і дегустації та виставку "Анна Звягінцева. Світлячок". Також буде квест та ігрова зона для дітей.

З детальною програмою можна ознайомитися за посиланням.

Ціна: 150 грн. Квитки

Де: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 12

Коли: 13 квітня з 12:00

Фото: Oli Zitch, Арт-завод Платформа, slimjah, Вініл-Експрес, Всі.Свої, Айдимир Джафаров, Kyiv Half Marathon, Антон Кулаковський