"Гра в кальмара", "Дим" і "Ведмідь": 12 серіалів червня

У червні стрімінгові платформи не дають жодного шансу на спокійні вечори: на екрани вийдуть не тільки нові серіали, а й продовження культових історій. Повертається харизматичний шеф "Ведмідь", нова хвиля адреналіну накриває у продовженні "Гри в кальмара", а "Ми були брехунами" та "Зворотний зв’язок" підкинуть кілька неочікуваних сюжетних гачків. Драма, напруга, гумор, трилери та навіть гольф із Оуеном Вілсоном.

"Король гольфу"

Дата виходу: 4 червня, 1-й сезон

В ролях: Оуен Вілсон, Пітер Дагер, Марк Марон, Джуді Грір, Тімоті Оліфант

Колишній професійний гравець у гольф на прізвисько Стік переживає не найкращі часи – розлучення, звільнення з роботи й відсутність мети. Але все змінюється, коли він зустрічає 17-річного таланта Санті Вілера. Вирішивши стати його наставником, Стік отримує шанс не лише повернути себе у гру, а й знайти новий сенс у житті.

"Джинні й Джорджія"

Дата виходу: 5 червня, 3-й сезон

В ролях: Антонія Джентрі, Бріанна Гові

Джинні – підлітка, яка часто здається зрілішою за свою юну матір Джорджію. Після років постійних переїздів родина нарешті оселяється в одному місці. Однак минуле не відпускає, і життя героїнь знову ускладнюється. У новому сезоні глядачі побачать розвиток непростих стосунків матері й доньки в інших обставинах.

"Уцілілі"

Дата виходу: 6 червня, 1-й сезон

В ролях: Чарлі Вікерс, Єрін Ха, Робін Малкольм, Демієн Ґарві, Том Грін

Кримінальна драма з Австралії заснована на однойменному романі Джейн Гарпер. Життя Кірана Елліотта в його рідному прибережному містечку Евелін-Бей назавжди змінилося після страшної бурі, що забрала життя трьох близьких людей. Повернувшись додому через 15 років із власною родиною, він стикається з привидами минулого.

"Без милосердя"

Дата виходу: 6 червня, 1-й сезон

В ролях: Со Джі Соп, Хо Джун Хо, Ґун М'юн

Головний герой кримінального бойовика – колишній гангстер, що намагається жити звичайним життям. Але смерть брата змушує його повернутися до темного минулого. Щоб дізнатися правду, він стає на шлях помсти. Кримінальний бойовик із Південної Кореї з восьми серій.

"Фубар"

Дата виходу: 12 червня, 2-й сезон

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Керрі-Енн Мосс

Люк – пенсіонер і ветеран ЦРУ, який несподівано дізнається, що його донька Емма теж агентка, і вони роками приховували це один від одного. Попри складні стосунки, вони змушені співпрацювати, щоб врятувати світ. У новому сезоні з’явиться несподівана загроза – колишня Люка, шпигунка зі Східної Німеччини.

"Ми були брехунами"

Дата виходу: 18 червня, 1-й сезон

В ролях: Емілі Елін Лінд, Естер Макгрегор, Шубхам Махешварі, Джозеф Зада

Серіал за мотивами бестселера Емілі Локгарт розповідає історію привілейованих підлітків, які щоліта збираються на приватному острові. Коли Кейденс Сінклер знаходять ледь живою на пляжі, вона намагається відновити спогади про ніч, що змінила все. Її оточує мовчання родичів, і вона сама починає пошуки правди.

"Прибережжя"

Дата виходу: 19 червня, 1-й сезон

В ролях: Холт Маккеллені, Мелісса Бенойст, Марія Белло, Джейк Вірі

У центрі сюжету – родина рибалок із Північної Кароліни, яка намагається врятувати сімейний бізнес, балансуючи між лояльністю, криміналом і виживанням. Серіал із восьми епізодів досліджує, як далеко люди готові зайти для збереження своєї імперії.

"Залізне серце"

Дата виходу: 24 червня, 1-й сезон

В ролях: Домініка Торн, Ентоні Рамос

Рірі Вільямс – молода геніальна винахідниця, яка створює унікальний бронекостюм, подібний до костюма Залізної людини. Після виключення з університету вона повертається до Чикаго і вступає в союз із загадковим Паркером Роббінсом, відомим як Гуд. Супергеройський серіал продовжує історію героїні, яку глядачі вперше побачили у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

"Ведмідь"

Прем'єра: 25 червня, 3-й сезон

В ролях: Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі, Ебон Мосс-Бакрак, Ліза Колон-Зайас

Після смерті брата молодий шеф-кухар Кармі повертається до рідного Чикаго, щоб врятувати сімейний заклад. У третьому сезоні він продовжує трансформувати звичайну забігайлівку в ресторан високого рівня, долаючи як професійні, так і особисті виклики.

"Зворотний відлік"

Дата вихоуд: 25 червня, 1-й сезон

В ролях: Дженсен Еклз, Джессіка Камачо, Ерік Дейн, Вайолетт Бін, Елліот Найт

У центрі історії – детектив поліції Лос-Анджелеса Марк Мічам, який долучається до секретної опергрупи агентів під прикриттям. Вони розслідують убивство працівника департаменту внутрішньої безпеки, але натрапляють на змову, що загрожує життям мільйонів. Автор серіалу – Дерек Хаас, відомий за фільмами "Подвійний форсаж" і "Потяг до Юми".

"Гра в кальмара"

Дата виходу: 27 червня, 3-й сезон

В ролях: Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ві Ха Чжун, Ім Сі Ван, Кан Ха Ниль, Пак Гю Йон, Пак Сонхун

Фінальний сезон популярного південнокорейського серіалу продовжує історію одразу після подій другого. Сон Гі Хун вирішує протистояти організаторам гри, ризикуючи знову потрапити у смертельне змагання. У центрі – конфлікт між ним і Фронтменом, що у попередньому сезоні обманув головного героя.

"Дим"

Дата виходу: 27 червня, 1-й сезон

В ролях: Терон Еджертон, Джерні Смоллетт, Грег Кіннір, Джон Легвізамо

На північному заході США два серійні палії змушують співпрацювати двох протилежних за характером розслідувачів – досвідченого, але проблемного детектива та загадкового фахівця з підпалів. Серіал створив Денніс Ліхейн – автор романів, за якими зняті "Острів проклятих" і "Таємнича річка".