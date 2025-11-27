Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове

Цими вихідними в Києві — чимало подій для тих, хто прагне нових знань. Лекції про Андріївські ворожіння та колекційні практики Ханенків, зустріч, присвячена українському фентезі, показ «Ти — космос» з обговоренням після сеансу, перформанс, що осмислює деколонізацію Криму, а також велика виставка на честь Василя Стуса. Зібрали події, які допоможуть провести вікенд змістовно й пізнавально.

Дізнатися, як і навіщо ворожили на Андрія в різні часи

Коли: 29 листопада о 16:00

Де: книгарня «Сенс» (Микільський провулок, 1/25)

Фольклористка й антропологиня Дарʼя Анцибор розповість про логіку та символіку ворожінь на Андрія — від обрядових дій до магічних способів «побачити майбутнє». Пояснить, чому обрядовий корж-калита став головним атрибутом свята, і нагадає про «збитки» — жартівливі витівки, якими молодь любила випробовувати сусідів.

Розібратися, чому Ханенки збирали артефакти не так, як інші

Коли: 29 листопада о 15:00

Де: Музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15–17)

На лекції «Археологія Ханенків: докопатися до істини, зберегти для нащадків» мистецтвознавиця Катерина Чуєва говоритиме про те, як Богдан і Варвара Ханенки працювали з археологічними знахідками — від грецького золота до римських мармурів та єгипетських старожитностей.

Йтиметься про те, чому їхній підхід до колекціонування відрізнявся від більшості практик того часу, як вони розуміли відповідальність перед майбутніми поколіннями та на яких принципах будували роботу з артефактами. Лекторка також розповість, якою була подальша доля археологічних колекцій і що із цього зібрання сьогодні можна побачити в Музеї Ханенків.

Зрозуміти, як писати фентезі без запозичених шаблонів

Коли: 29 листопада о 16:00

Де: книгарня Readeat (вул. Антоновича, 50)

Письменниця та режисерка Вікторія Задорська представить нову книгу «Вовкун» — романтичне фентезі, створене на основі карпатських легенд. Під час зустрічі авторка розповість, як створювати фантастичні світи, що виростають з українських міфів, а не повторюють чужі наративи. У програмі: робота з джерелами, розмова про межу між власною традицією та запозиченнями, а також про те, чи можна говорити про український міфологічний канон.

Переглянути «Ти — космос» і обговорити фільм із його творцями

Коли: 30 листопада о 13:30

Де: кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26)

«Ти — космос» — новий фільм Павла Острікова про космічного перевізника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною людиною у галактиці. Його ізоляція обривається, коли він отримує неочікуваний сигнал — знак того, що десь може бути ще одна людина.

Після показу Павло Остріков і виконавець головної ролі Володимир Кравчук поспілкуються з глядачами. Вони розкажуть про роботу над стрічкою та проведуть на Q&A сесію з модераторами Інною Гордєєвою та Юрієм Самусенком, ведучими подкасту «Додивитесь в кіно» платформи Skvot.

Відвідати екскурсію виставкою «Крим. Деколонізація» та взяти участь у перформансі

Коли: 30 листопада о 15:00

Де: Меморіальний будинок Лесі Українки (вул. Саксаганського, 97)

Кураторка Леонора Янко проведе екскурсію виставкою «Крим. Деколонізація» та представить перформанс Sk(q)trkt. У його основі — уявні археологічні розкопки майбутнього, під час яких учасники «знаходять» керамічну скульптуру Sk(q)trkt — візуальне й культурне висловлювання спротиву.

Скульптура містить український тризуб дизайну Дмитра Сімонова, а всередині нього кримськотатарською мовою вписано частину легендарної фрази українського прикордонника з острова Зміїний: Siktir ket / Siqtir ket — дослівно «йди на х**». Щоб точно та коректно передати цю репліку, Леонора Янко консультувалася з кримськими татарами, науковцями й дослідниками.

Обговорити Мурашка й навчитися «читати» його роботи

Коли: 30 листопада о 17:00

Де: книгарня Readeat (вул. Антоновича, 50)

У «Мистецькому салоні» Readeat відбудеться зустріч «Олександр Мурашко: між реалізмом та імпресіонізмом» — розмова про художника, якого експонують дві виставки в Києві: у Національному художньому музеї України та Київській національній галереї. Вони показують Мурашка у всій широті його творчості — від академічних портретів до експериментів із кольором та світлотінню.

Мистецтвознавиця та письменниця Ганна Владимирська розповість, як Мурашко поєднував академічну школу з імпресіоністичними підходами, чому його стиль став одним із найпомітніших на початку ХХ століття та як змінювалася його художня мова. Крім того, на заході обговорять ключові роботи виставок і те, як їх «читати» в широкому європейському контексті.

Подивитися фільм «Останній вікінг» і обговорити його з кінокритиком

Коли: 30 листопада о 14:05

Де: кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26)

У межах фестивалю «Сезон європейських нагород» у «Жовтні» покажуть данську чорну комедію «Останній вікінг». Картину представить кінокритик Андрій Стулій.

Стрічка розповідає про Анкера, який виходить на свободу після 15 років ув'язнення за пограбування банку. Перед арештом він передав гроші своєму брату Манфреду, однак той встиг забути, де сховок. Тепер братам доведеться вирушити в подорож, щоб знайти вкрадене та розібратися з власним минулим.

Узяти участь у вечорницях із танцями, майстерками й «кусанням» калити

Коли: 30 листопада, 17:00–21:00

Де: Музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

У Музеї Івана Гончара проведуть вечорниці на Калиту. Гості зможуть пограти в старовинні ігри, вкусити корж-калиту, пострибати «Зайчика», навчитися колядок і щедрівок та взяти участь у майстерках: від зачісок і виготовлення солом’яних павуків до листівок козацьким скорописом.

Обрядове дійство супроводжуватиме капела «Збитень» — гурт, що виконує традиційну українську інструментальну музику. Калиту учасники дійства випікатимуть разом.

Побачити Стуса без міфів: через аудіо, самвидав, таборові речі і свідчення сучасників

Коли: з 13 листопада, з 12:00 до 19:00

Де: Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12)

У Мистецькому арсеналі триває виставка «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд» — проєкт, який пропонує подивитися на Стуса ширше, ніж через його героїчну біографію. Кураторка Ольга Мельник вибудувала експозицію з архівних аудіо- та відеоматеріалів, особистих речей, самвидаву, рукописів і свідчень сучасників, щоби показати поета в контексті 1960–1980-х років.

На виставці можна буде почути голоси Василя Голобородька, Ірини Жиленко й самого Стуса, подивитися таборові речі, чернетки віршів, малі примірники самвидаву, а також кадри траурної ходи 19 листопада 1989 року, коли на Байковому цвинтарі перепоховали Стуса, Юрія Литвина та Олексу Тихого. Окремо представлять книжки, що формували його світогляд — від Хвильового до Ніцше.

Для окремої інсталяції сучасні українські діячі культури — Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв, Олександра Матвійчук, Ярина Чорногуз, Володимир Єрмоленко та інші — зачитали поезії Стуса. Частину відео заховали в шухлядах, натякаючи на те, як ця поезія колись існувала лише «в столі».