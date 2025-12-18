Куди піти в Києві 20–21 грудня: різдвяні події в Арсеналі, вінтажний маркет у «Салюті» й денна вечірка в Closer

Цього вікенду в Києві можна послухати музичну різдвяну програму в супроводі оркестру, відвідати виставку з глибокими підтекстами, потанцювати на денному сеті у Closer та купити вінтаж на маркеті у модерністському готелі «Салют». Зібрали ключові події 20–21 грудня.

Послухати колядки й щедрівки гурту «ЩукаРиба» та Fusion Jams

Коли: 21 грудня о 17:00

Де: Concert Hall (вул. Кирилівська, 41)

Гурт «ЩукаРиба» разом із музичною спільнотою Fusion Jams проведе різдвяний вечір. У програмі колядки й щедрівки із фольклорної платівки «Що й святоє…», а також музика з нового альбому «Розкіш-воля», яка прозвучить уперше і «продемонструє красу української пісенності в різних її проявах, від ліричних до козацьких пісень».

Музику до пісень, які першопочатково були зразками гуртового співу, створив композитор і продюсер Ярослав Татарченко (Bunht, Тонка, Марія Квітка). До виступів також долучаться музиканти Тоня Стенько (саксофон), Олексій Павлечко (труба) та Олександр Явдик (ударні).

На вечорі влаштують благодійний аукціон — усі зібрані кошти передадуть на підтримку ЗСУ.

Відвідати багатовимірну виставку про пам’ять, втрату й різдвяну традицію

Коли: до 18 січня 2026 року, вівторок-неділя 13:00–20:00

Де: 3.6.9 space kyiv (вул. Стрілецька, 24)

У просторі 3.6.9 триває виставка «Премʼєра, яка не відбудеться» — міждисциплінарний проєкт, у якому художня інсталяція, живопис, музика, фотографія, театр і кіно поєднані в одну мистецьку композицію.

Проєкт створила мисткиня та художниця костюмів, живопису й інсталяції Тетяна Овсійчук у співпраці з платформою сучасного мистецтва Spilne Art.

Виставка осмислює «памʼять, біль і перервану культурну спадковість і говорить про покоління, в яких відібрали можливість написати власну п’єсу». Експозиція складається з кількох послідовних частин і завершується «Святвечором» — розмовою про звʼязок між поколіннями і традицію залишати за святковим столом місце для тих, кого вже немає.

Потанцювати під спільний сет Trippsy і Tumosa

Коли: 21 грудня, о 16:00

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

21 грудня до Києва приїде резидент Closer Trippsy — цього разу в товаристві литовського діджея і саундпродюсера Tumosa. Артисти зіграють спільний сет під назвою DUST: у ньому «вже записані треки міксуватимуться з музикою у виконанні наживо».

Цей виступ — частина підготовки Trippsy до першого лайву, який він планує презентувати на Brave! Factory Festival. До лайнапу також приєднається Pũoro з формації THP.

Подивитися нову серію художника Павла Мазая про стан людини наодинці із собою

Коли: до 25 січня, вівторок-неділя, 12:00–19:00

Де: MISTRIKA (вул. Набережно-Хрещатицька, 25)

Павла Мазая часто порівнюють з Анрі Руссо. Як і французький художник, він прийшов у мистецтво з немистецької професії: Мазай має юридичну освіту і 13 років працював на митниці. Для Мазая ключовими є мінімалізм і символізм, а принцип роботи він формулює просто: «Немає драматургії — немає мистецтва».

Художник працює серіями та лімітованими тиражами. Кожна робота Мазая — це автопортрет, «спроба зафіксувати стан людини наодинці із собою».

Роботи митця експонувалися в Україні та за кордоном, зокрема в Парижі й Таллінні. У галереї MISTRIKA він представить нову серію KURAT.

Почути різдвяні пісні Марини Круть у супроводі симфонічного оркестру

Коли: 20 грудня, о 17:00

Де: Національний палац мистецтв «Україна» (вул. Велика Васильківська, 103)

Співачка, композиторка й бандуристка Марина Круть представить у Києві велику програму «Забери мене до себе на Різдво» в супроводі Lumos Orchestra. У нових симфонічних аранжуваннях лунатимуть авторські пісні Круть і різдвяні колядки.

Подія має благодійний фокус: під час концерту збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ.

Дослідити вінтаж і свідому моду на різдвяному маркеті Eat My Vintage

Коли: 20–21 грудня, 12:00–20:00

Де: готель «Салют» (вул. Івана Мазепи, 11Б)

Різдвяний Eat My Vintage прийматиме готель «Салют». Маркет об’єднає крафтових українських сейлерів з вінтажними прикрасами, одягом, парфумами, декором і предметами для дому.

Окрім ярмарку, у програмі — лекторій. 20 грудня говоритимуть про англійську чайну церемонію та українську кераміку, а 21-го — про історію створення готелю «Салют» і різдвяні тренди святкувань. Протягом двох днів на локації також працюватимуть зони з гарячими напоями та зимовими смаколиками.

Побачити, як виглядає сучасне українське Різдво, на етномаркеті «Заграва»

Коли: 20 грудня, 12:00–21:00

Де: локація «Київська троянда» (вул. Михайла Грушевського, 1В)

Різдвяний етномаркет «Заграва» присвячений сучасному прочитанню українських зимових традицій. На ньому продаватимуть крафтові вироби українських майстрів — від автентичних ремесел до етнооб’єктів у сучасному дизайні.

Протягом дня відбуватимуться майстер-класи, зокрема зі створення різдвяного дідуха, а також виступлять гурти «Шепіт» та «Бісики». Частину зібраних коштів спрямують на потреби «Азову».

Провести суботній вечір під хаус від KADIRISTY, KIPTILOV та Alex P

Коли: 20 грудня, 18:00–22:45

Де: KURENI (Паркова дорога, 4)

20 грудня в KURENI пройде вечірка серії KURENI ХАУСОВІ, присвячена хаусмузиці як формі й простору. Хедлайнером події стане KADÍRISTY — артист, який вибудовує сети, поєднуючи balearic, disco, acid і indie dance. До нього доєднаються KIPTILOV та ALEX P.

Частину прибутку з події спрямують на підтримку ЗСУ.

Побачити оновлене шоу Latexfauna у межах всеукраїнського туру

Коли: 20 грудня, 19:00

Де: Stereo Plaza (просп. Валерія Лобановського, 119)

Latexfauna виступить у Києві в межах всеукраїнського туру — з оновленою концертною програмою, новими піснями та візуальними рішеннями. Після фестивального літа гурт повертається до клубного формату лише на один вечір.

Концерт обіцяє повне занурення у фірмовий ескапізм Latexfauna — з лірикою про кохання, ностальгію і сни, світловим шоу та знайомими хітами поряд із новим матеріалом.

У межах туру команда також проводить благодійні аукціони: зібрані кошти передають на підтримку українських волонтерських ініціатив і підрозділів на фронті.

Провести різдвяні вихідні з майстер-класами, ярмарком і колядуванням у Мистецькому арсеналі

Коли: 20–21 грудня, 12:00–19:00

Де: Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12)

У Мистецькому арсеналі знову відбудуться «Різдвяні вихідні» — подія, що останніми роками стала для Києва майже обов’язковим грудневим ритуалом. Дводенна програма поєднує ярмарок, майстер-класи та святкові імпрези. Заплановані воркшопи зі створення різдвяного декору — від дідуха й солом’яного павука до паперових зірок, маски Кози-Маланки, пряників і тематичних листівок — для дітей і дорослих.

На ярмарку можна буде придбати кераміку, свічки, ялинкові прикраси, колядницькі зірки, етноодяг, ювелірні вироби, декор і смаколики від українських крафтових майстрів.

У програмі також вертепування, колядування та маланкування, виступи фольклорних колективів «Щебіт», «Роксоланія», «Вільце» та інших, освітні лекції про символіку і традиції Різдва та інтерактивний ігровий простір Playset для дітей віком до 4 років.