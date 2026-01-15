Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer

Лекція про залицяння в Нідерландах XVII століття, блюз-панк із Донбасу, електронно-мистецький «ВИГУЛ», джазова антологія, фестиваль німецько-українського кіно й танці під Pump Up The Jam. Зібрали найцікавіші події 17–18 січня.

Побачити, як фліртували персонажі картин XVII століття

Коли: 17 січня з 15:00

Де: Музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15–17)

У Музеї Ханенків відбудеться лекція «Флірт у Старій Голландії», присвячена культурі залицянь у Нідерландах XVII століття. Лекторка Маргарита Стафійчук розповість, де й у який спосіб дозволялося фліртувати в суспільстві того часу, а також пояснить, які еротичні підтексти могли ховатися за на перший погляд буденними сценами на картинах відомих майстрів.

Послухати блюз-панк гурту HLIBOROB наживо

Коли: 18 січня з 18:00

Де: HVLV Bar (вул. Верхній Вал, 18)

HLIBOROB — український блюз-панк гурт із маріупольським корінням. Його заснував вокаліст і гітарист Ілля Мірошник: спершу як сольний проєкт, згодом — як повноцінний гурт.

Про гурт заговорили після релізу Donbas Blues: треки з мініальбому увійшли до гри S.T.A.L.K.E.R. 2, а сам колектив виступив на Atlas Festival 2024. У 2025-му музиканти стали номінантами Megogo Music Awards та учасниками Koza Music Battle.

Піти на першу подію серії «ВИГУЛ» у клубі BRUKXT

Коли: 17 січня з 18:00

Де: BRUKXT (вул. Кудрявська, 16-А)

Клуб BRUKXT разом із Flowerbed Gallery запускає нову серію подій «ВИГУЛ» — це формат на перетині електронної музики й сучасного мистецтва. Перша подія об’єднає дві сцени з виступами електронних музикантів і галерею з роботами митців Flowerbed Gallery.

Музичну частину події транслюватимуть на 20ft Radio. На Main stage виступлять Tagaddam, Bakunn b2b Electra та TRS. На Dungeon stage — Ujif notfound live, Група Б live та Obeth live. У виставковій частині покажуть роботи Милани Стадної, Євгенії Поліщук та Івани Самойленко.

Частину прибутку з події перерахують на збір Батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Послухати український джаз на фестивалі-антології у Squat 17b

Коли: 17–18 січня з 17:00

Де: Squat 17b (вул. Терещенківська, 17-Б)

У Squat 17b триває фестиваль-антологія до 100-річчя українського джазу. У програмі — сучасні авторські проєкти й переосмислення української музичної спадщини.

У суботу на фесті виступить Sigmund Friends — проєкт музикантів, відомих за участю в гуртах «Океан Ельзи» та «Бумбокс». Тріо Дениса Дудка, Павла Литвиненка та Олександра Люлякіна працює з джазом як із відкритою формою — без чітких стилістичних рамок. У неділю фестиваль завершить гурт МОВА, який досліджує і виконує пісні золотого фонду української естради.

Вхід на всі події — за донат. Зібрані кошти спрямують на збір волонтерського штабу «Зграя» для підтримки підрозділів на сході та півдні України.

Побачити нове українське й німецьке кіно

Коли: 16–18 січня

Де: Київ, Поділ (точну локацію оголосять за два дні до старту)

Кадр зі стрічки Little Pictures (2025), реж. Лідія Маркс

На Подолі відбудеться Kino Tagen — триденна програма кінопоказів та дискусій, присвячена німецько-українському культурному діалогу. Покази пройдуть у найбільшій кінозалі Подолу, яку організатори планують відкрити спеціально під подію.

Програму поділили на три тематичні блоки. Kino in Bewegung Showcase зосередиться «на колективності та низових ініціативах у кіновиробництві». KHM Showcase представить експерименти на перетині кіно, перформансу й візуального мистецтва. У головній програмі — покази стрічок студентів німецьких кіношкіл «What holds us together?/Що нас тримає разом?» та «Fault lines/Лінії розлому».

Потанцювати під хіти 90-х із Daisy Dee з Technotronic

Коли: 17 січня з 16:00

Де: перформанс-павільйон КИТ (ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1-А)

До Києва їде нідерландська співачка Daisy Dee — голос культового проєкту Technotronic, який гримів у 1990-х. Саме їхній трек Pump Up The Jam став першим хаус-хітом, що потрапив до топ-10 Billboard Hot 100 у США, і досі входить до списків найвпливовіших танцювальних композицій в історії.

Разом із Daisy Dee виступлять українські артисти, які працюють з естетикою 90-х: XXV КАДР та OLVIPMISS.

Дізнатися, як виглядає досвід не/повернення у воєнний час

Коли: до 15 лютого, середа–неділя, 12:00–19:00

Де: Мала Галерея Мистецького арсеналу (вул. Івана Мазепи, 28)

У Малій Галереї Мистецького арсеналу відкрилася виставка художниці й фотографки Руслани Ключко — «Зворотній рух. Щоденники». У ній мисткиня звертається до досвіду не/повернення — стану, який дедалі частіше стає частиною повсякденного життя українців у воєнний час.

Через фотографію, графіку й відео Ключко досліджує «рух між пам’яттю і реальністю, між фізичним місцем і тим, що зберігається в особистих архівах та спогадах». Окремий блок робіт присвячений місту Хутір-Михайлівський на Сумщині, розташованому за 10 кілометрів від кордону з Росією. Це рідне місто Руслани, куди вона продовжує повертатися, попри постійні ризики.

Сховатися за маскою на балу-маскараді в Closer

Коли: 17 січня з 16:00

Де: Closer (вул. Нижньоюрківська, 31)

У Closer відбудеться чотирнадцятий за рахунком бал-маскарад. Головне його правило лишається незмінним: маска — обов’язковий атрибут. Команда MASIKS PRODUCTION підготувала лімітовану серію масок, які продаватимуть на вході: половину зібраних коштів спрямують на закриття збору для 153-ї окремої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

У лайнапі — резидент Closer Саша Шульц із добіркою платівок на початок вечора та спеціальний гість із Берліна — Huerta, один із голосів сучасного хаус-андерграунду. Його добре знають за релізами на Slow Life, SlapFunk і Small Hours — незалежних європейських лейблах, що наразі формують звучання сучасної хаус- і мінімал-сцени.

Побачити музичний «герць» у форматі живої імпровізації

Коли: 17 січня з 17:00

Де: КультМотив (вул. Спаська, 36/31)

У КультМотиві відбудеться не звичний джем, а музичний «герць» (поєдинок), де команди змагатимуться в живій імпровізації. Глядачі зможуть голосувати за фаворитів донатами. Наприкінці вечора колектив, який збере найбільшу суму, зіграє на біс.

Усі зібрані кошти спрямують на підтримку благодійного проєкту «Птахи» Тати Кеплер.

Побачити нові роботи Павла Макова у The Naked Room

Коли: до 8 лютого, щодня з 9:00 до 22:00

Де: The Naked Room (вул. Рейтарська, 21)

Павло Маков. «Дім біля дороги, або автопортрет»

У The Naked Room відкриють персональну виставку Павла Макова «ПІСЛЯМОВА (або пейзаж із фіговим листом)». Проєкт представить нові роботи із серії «Абракадабра» і стане епілогом до однойменної книги художника, виданої IST Publishing у грудні минулого року. Артбук Павла Макова поєднує формат щоденника, гербарію та мандрівного блокнота, в якому «нісенітниця переважає над впевненістю та знанням».

Основу експозиції складуть чотири великі роботи митця. «Дім біля дороги, або автопортрет» підсумовує книгу. Натомість інші твори «фіксують початок нового, ще не визначеного руху». Окремо в експозиції покажуть робочий зошит Макова — його можна буде побачити лише під час відкриття та в перший вікенд виставки.