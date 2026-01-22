Найочікуваніші музичні альбоми-2026

Що ми слухатимемо цього року? На прохання БЖ музичний критик Артем Рісухін обрав платівки, яких чекають найбільше.

Beyoncé — Act III



Act III має вийти у травні й стане заключним у трилогії, яку Бейонсе анонсувала чотири роки тому з першою платівкою Renaissance.

Працюючи над Renaissance, співачка вдосталь натішилася електронним звучанням. На Cowboy Carter пустилася кантрі-берегів. Нова ж платівка, як пишуть профільні медіа, ймовірно, набуде більш рокового звучання.

Björk — Назва невідома



Новий, вже одинадцятий, альбом Бʼєрк має стати першим після Fossora 2022 року — меланхолійної медитації про смерть матері, гриби, темну екологію та ісландські народні мотиви.

Новий альбом уперше почують у травні цього року в межах виставки Echolalia у Рейкʼявіку — колаборації Бʼєрк з митцем Джеймсом Меррі, який протягом тривалого часу виготовляє маски для співачки. Удвох вони досліджуватимуть теми трансформації тіла, голосу та природи через саунд-дизайн і візуальні образи. Ймовірно, цим темам буде присвячено й пісні альбому.

Gorillaz — The Mountain



The Mountain — точніше, पर्वत, адже назва платівки написана індійською мовою девана́ґарі — вийде 27 лютого. Не тільки назва альбому, а й композиції записані різними мовами — від хінді та арабської до йоруба.

Магістральними темами стануть смерть, переродження, потойбічне життя — у що концептуально доладно вбудовується наявність в альбомі голосів уже померлих музикантів і акторів Тоні Аллена, Денніса Гоппера, Боббі Вомака та інших.

J. Cole — The Fall-Off



J. Cole має особливий статус у новітній історії хіп-хопу. І річ не лише в тім, як йому вдається балансувати між мейнстримом і розширенням меж цього самого мейнстриму. У 2010-х він задав хіп-хопу нову траєкторію: посеред гіпертрофованої, карикатурної маскулінності J. Cole дав слово інтроспективності, рефлексії та мінімалізму.

З акуратним оптимізмом можна припустити, що The Fall-Off, який вийде 6 лютого, може стати підсумковим, якщо взагалі не головним, у кар’єрі музиканта.

Death Grips — Назва невідома



Експериментальний хіп-хоп-гурт Death Grips давно не прийнято відносити до андеграунду, але й до масового слухача вони навряд чи знайдуть дорогу. Втім, музичний вплив колективу вражає: чого вартий лише той факт, що піснями Grips надихався Девід Бові під час роботи над останнім альбомом.

У листопаді минулого року Death Grips повідомили, що почали працювати над наступною платівкою, першою з 2018 року. Чи продовжуватиме нова робота траєкторію попередніх і теж стане мультижанровою сумішшю року та репу, оголеного нерву за глітчових звучань, або ж стане зовсім інакшою — наразі невідомо.

The xx — Назва невідома



Вступ треку Intro — без перебільшення, одна з найвпізнаваніших і культових мелодій останніх десятиліть. Загалом за три альбоми The xx вдалося не просто стати новітньою класикою інді та попу, а й зробити свої мелодії саундтреком покоління нульових. Мінімалізм і атмосферність пісень знайшли наслідування у багатьох виконавців — від Lorde до FKA Twigs.

Про початок роботи над новим альбомом гурту його вокалістка Ромі Крофт розповіла NME ще 2024 року.

Nothing — A Short History of Decay



Чи живий шугейз у 2026 році? На диво — так. Локомотивом, який витягнув жанр із небуття у 2010-х, став проєкт Домініка Палермо Nothing, а 2024 року гурт навіть започаткував власний шугейз-фестиваль Slide Away.

A Short History of Decay вийде 27 лютого. За словами Палермо, цей альбом буде стилістично розмаїтішим та заторкне особистих тем більше, ніж попередні роботи гурту.

KMRU — Kin



Багатошарові звукові ландшафти, використання польових записів, загортання у звукові палітри й мелодії — саме таким має бути новий ембіент-альбом Джозефа Камару (KMRU) з Найробі.

Шість років тому його попередній дебютний альбом Peel отримав багато схвальних відгуків. Як відомо, кожен успішний дебютант найбільше страждає, працюючи над своєю другою роботою, — вона має не поступатися першій, але бути відмінною від неї. Сподіваємося, в Камару все вийде.

Lana Del Rey — Stove



Десятий, ювілейний, альбом Лана Дель Рей анонсувала ще 2024 року. З того моменту він змінив три назви і тепер, фінально (?), називатиметься Stove.

Протягом девʼяти попередніх альбомів співачка встигла попрацювати в жанрах американи та трепу, тріп-хопу та пишно оркестрованого попу. У Stove Дель Рей обіцяє зануритися в кантрі та південну готику — що вже відчутно за синглами Bluebird та Henry, Come On.

Jamala — «Рух мій»



Цього року Джамала виконує роль музичної продюсерки Національного відбору на «Євробачення-2026», але й про фанатів не забуває. У листопаді вона анонсувала вихід нового альбому: перший же сингл, «Ми ховаємся», з його енергійною електронікою дивує звучанням. Це сильно відрізняється як від симфонічної етніки QIRIM, так і від ліричності «Ми».

YUVI — Назва невідома



Продюсерка та електронна музикантка Уляна Автенюк — одна з найцікавіших артисток української сцени останніх років. Вона впевнено почувається як у хаосі брейкбіту, так і в атмосферному неосоулі.

Робота «кхтс» — яскравий приклад комплексності звучання і впізнаваного стилю: ламаний біт, атмосферна електроніка й чуттєвість текстів. У грудні YUVI анонсувала перший повноформатний альбом, який має вийти цього року.

«Пиріг і Батіг» — «Замордовані. Подзвін третій»



У грудні 2025-го український фолкгурт випустив другу частину дослідницького документально-музичного триптиха «Замордовані. Подзвін другий». Як і в першому альбомі серії, що вийшов 2024 року, гурт продовжує досліджувати творчість поетів, убитих урядом СРСР.

У цій, подекуди психоделічній, подорожі є місце і бароко, й авангарду. Колектив поки що не анонсував дату виходу третьої, заключної, частини, але ймовірно, що це станеться вже цього року. Відомо, що завершить її ліричний твір Василя Стуса. Чи можна уявити собі монументальніший фінальний акорд триптиха співаної поезії?