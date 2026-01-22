Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв

Сценічна версія радіопрограми «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, лекція про подвійну гру Богдана Ханенка, кавові інтерактиви від Yellow Place, авант-фолк і експериментальний джаз на Нижньоюрківській та хард-техно-рейв «ГРАНЬ» із секретною локацією. Зібрали ключові події 24-25 січня.

Послухати радіопрограму Сергія Жадана наживо

Коли: 25 січня, 18:00

Де: клуб Atlas (вул. Січових Стрільців, 37–41)

Цієї неділі Сергій Жадан і «Радіо Хартія» відтворять у Києві наживо радіопрограму «Говорить Харків». Говоритимуть про новітні міфи, актуальні події, досвід війни та історію. Окремий фокус — нова українська військова культура і спільні проєкти військових і цивільних.

Серед гостей івенту — блогер і нардеп Віталій Чепинога, письменник Андрій Кокотюха й актор Володимир Кравчук. Музичну частину вечора створять Саша Кольцова та гурт «Вхід у Змінному Взутті».

А вдень у місті можна буде натрапити на пересувну студію «Радіо Хартія» і поспілкуватися із Сергієм Жаданом та командою — локацію оголосять у соцмережах.

Почути, як звучав Київ до плейлістів і стримінгів

Коли: 24 січня, 15:00

Де: Національна філармонія України (Володимирський узвіз, 2)

У Національній філармонії відбудеться ретро-вечірка «Тільки в Києві» — концерт, що уявно поверне слухачів у 1950–1970-ті роки, коли пісні про місто звучали з магнітофонів і кіноекранів, а не з алгоритмічних добірок.

Цього вечора артисти філармонії разом із молодими солістами академічної сцени виконуватимуть пісні Ігоря Шамо, Олександра Білаша, Ігоря Поклада та їхніх сучасників. У програмі — «Києве мій», «Дніпровський вальс», «Де ти тепер?» («Місто спить»), «На долині туман» та інші київські хіти.

Розібратися в подвійній грі Богдана Ханенка

Коли: 24 січня, 15:00

Де: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15–17)

Богдан Ханенко в залі «Галерея» Музею Ханенків. Фото 1900-х років

З нагоди дня народження українського аристократа Богдана Ханенка говоритимуть про один із найнезручніших епізодів його біографії — добровільну згоду в 1913 році профінансувати Російський павільйон на Венеційській бієнале. Жест, який легко трактувати як показовий прояв імперської лояльності, але значно складніше — як продуманий хід у довгій грі.

Лекцію прочитає історикиня культури й дослідниця родини Ханенків Ганна Рудик.

Побачити килими як артоб’єкти

Коли: до 8 березня, ср, птн, сб, нд — 10:30 – 17:30; чт — 12:00 – 19:30

Де: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15–17)

У музеї Ханенків відкрилася перша персональна виставка Анни Сапон «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця». Для цього проєкту художниця зробила 11 великих килимів на полотні в техніці тафтингу та два артоб’єкти. До кожного килима Сапон додає вірш — те, що сам килим міг би сказати глядачам.

Серія також іконізує знайомих художниць і кураторок Анни. Під час роботи над проєктом разом із кураторкою Катею Лібкінд вона звернулася до образу Оранти в Софії Київській — звідси композиції з фігурами в центрі у статичній, врівноваженій позі, а також золота поталь, якою вкриті шви на звороті килимів.

Послухати авант-фолк, ембієнт і експериментальний джаз

Коли: 24 січня, з 17:00

Де: Otel’ (вул. Нижньоюрківська, 31)

24 січня в Otel’ зберуться колективи, що спеціалізуються на фолк-, ембієнт- і джазовій музиці.

У програмі — дует Світлани Няньо та VillKutan. Няньо добре відома ще з початку 1990-х як учасниця проєкту «Цукор — Біла Смерть», а VillKutan став співтворцем її подальших експериментальних робіт.

Також у лайнапі — проєкт «Зелінь Світу», що музикує на стику ambient і dreampop, львівська артистка Авангардина Пошукайло з програмою experimental / free jazz та «Неймовіра» — фолкгурт із Ковеля, що грає на цимбалах.

Побачити, як змінювався український живопис від 1930-х до сьогодні

Коли: до 30 січня, пн – сб, 12:00 – 19:00

Де: аукціонний дім Goldens (вул. Первомайського, 4)

В аукціонному домі Goldens відкрилася виставка-продаж «Українське колекційне мистецтво».

В експозиції — живопис українських митців із приватних колекцій, від 1930-х до 2010-х. Поруч опинилися Ерно Ерб і Тетяна Яблонська, Микола Глущенко і Сергій Шишко, Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай, Марія Примаченко, Віктор Зарецький, Анатолій Криволап, Владислав Шерешевський та інші.

Значну частину виставки складають пейзажі, жанрові сцени й натюрморти. Гарний привід подивитися, як змінювалася оптика українського живопису з часом — і що в ній зрештою залишилося незмінним.

Потрапити на хард-техно-рейв «ГРАНЬ» від формації «Спека»

Коли: 24 січня

Де: локацію оголосять незадовго до події

Формація «Спека» проводить хард-техно-рейв «ГРАНЬ» — подію, якою відзначають рік існування однойменної серії івентів. Це команда, яка принципово спеціалізується на локальній електронній сцені й ставить у лайнап не за впізнаваністю імен, а за звучанням.

У лайнапі — RELYVE, SASHA STORM, POLKA b2b JMDASHA, MARIA RODINA, POWERTECH, ETEILLA, RUDNI. Локацію, як і заведено в таких випадках, тримають у секреті до останнього.

Піти на кавову дегустацію, де замість лекції — дружня розмова

Коли: щосуботи до кінця лютого

Де: Garage (вул. Межигірська, 82)

Заклад Yellow Place розпочав серію кавових інтерактивів. Тут не читають лекцій «з кафедри», зате можна познайомитися з українськими обсмажниками кави й зануритися в сучасну кавову культуру.

Щосуботи запрошений обсмажник презентує свої лоти: на зустрічі говорять про походження зерна, профілі обсмаження та смакові дескриптори. Таким чином відбувається спільна дегустація й дружнє спілкування. Після презентації ці ж лоти готують протягом усього дня.

Участь безкоштовна — за попередньою реєстрацією на інстаграм-сторінці Yellow Place. Якщо давно кортіло з’ясувати, чим одна кава відрізняється від іншої, — це саме той варіант.

Дізнатися, як Ширлі Джексон аналізує страх

Коли: 24 січня, 18:30

Де: книгарня Readeat (вул. Антоновича, 50)

На читацькому клубі «Деконструкт» літературознавиці Серафими Білої говоритимуть про готику Ширлі Джексон — на прикладі тексту «Привиди Дому на пагорбі».

У фокусі розмови традиційні й новаторські методи Джексон і те, як вона вибудовує ставлення до емоції жаху. Також обговорять символи й образи в тексті: жінку як будинок, будинок як в’язницю, протиставлення «буденності» жаху та його «неуникності».

На цьому заході очікуйте уважний розбір тексту й обговорення того, як Джексон змінює саме сприйняття страху.