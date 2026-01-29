Куди піти в Києві 31 січня — 1 лютого: зимовий рейв на Київському морі, благодійна здибанка в «КультМотиві» та фестиваль віскі

Цими вихідними в Києві можна завітати на здибанку «КультМотиву» й задонатити закладові на генератор, долучитися до зимового рейву на Київському морі, подивитися бодігорор Жюлії Дюкурно й обговорити його з біологом, а також потанцювати під «темне» техно. Зібрали найцікавіші події 31 січня — 1 лютого.

Зігрітися, поїсти борщу й задонатити на генератор для «КультМотиву»

Коли: 31 січня — 1 лютого, 14:00–18:00

Де: «КультМотив» (вул. Спаська, 36/31)

«КультМотив» нещодавно пережив невелику пожежу, внаслідок чого залишився без електрики. Поки немає стабільного світла, заклад працює від генератора та опалюється каміном.

Команда вирішила попросити про допомогу і влаштовує благодійну подію. На літній терасі організують поп-ап-здибанку: борщ, барбекю, глінтвейн, діджей-сети, ватра, маршмелоу. Під час заходу збиратимуть пожертви, за які придбають потужніший генератор. Задонатити на нього можна також за посиланням. За більші донати обіцяють бонуси: знижку 15 % на меню, доступ до спеціального меню і абонементи на події.

Завітати на зимовий рейв на Київському морі

Коли: 31 січня, 12:00

Де: Русанівська коса

Зимовий рейв на кризі Київського водосховища — розвага, яку вже випробували кияни. Попередній івент відбувся під час відключень світла й опалення: без клубу й сцени, зате з музикою, танцями та хороводами просто неба.

31 січня рейв повертається. За пульт стає Mr. DiVibe. Обіцяють той самий підхід — мінімум інфраструктури й максимум руху, щоб зігрітися й на кілька годин забути про холод і темряву.

Дослідити українську тиражну графіку — від Аксініна до WaOne

Коли: до 1 березня, нд—чт 10:00–22:00, пт—сб 10:00–23:00

Де: Avangarden (вул. Січових Стрільців, 23-А)

В Avangarden відкривають нову виставку AVANGARDEN Editions — селекцію української тиражної графіки. Для експозиції зібрали провідні техніки естампу: офорт, літографію, ліногравюру, ксилографію, шовкодрук і різографію.

Серед представлених робіт — графіка «львівського Дюрера» Олександра Аксініна, офорти Олександра Сухоліта, шовкографії Анатолія Базилевича, гравюри на дереві Георгія Якутовича та літографії Володимира Манжоса (WaOne, Interesni Kazki).

Послухати «Мертвого півня» наживо з презентацією нової платівки

Коли: 1 лютого, 18:30–21:30

Де: Caribbean Club (вул. С. Петлюри, 4)

Львівський гурт «Мертвий півень» приїде до Києва з програмою «Поезії хмільних дворів». За 36 років існування «півні» змінювали склад, стиль і звучання, але зберегли головне — любов до поезії та інтелектуальний рок-н-рол, у якому слово завжди важить не менше за музику.

Новий альбом продовжує цю лінію: у ньому, зокрема, є пісня на слова Іздрика, заспівана із поетом у дуеті. Без гостей цього вечора, схоже, теж не обійдеться.

Дізнатися, як сучасне мистецтво говорить про Голокост і Бабин Яр

Коли: з 28 січня до 15 лютого, вт—нд, 11:00–19:00

Де: Національний центр «Український дім» (вул. Хрещатик, 2)

Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та «Український дім» відкрили масштабну виставку до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

В експозиції понад 200 робіт київського художника Матвія Вайсберга, які він створив протягом трьох десятиліть. Проєкт є художнім осмисленням колективної пам’яті, трагедії Бабиного Яру та сучасних прикладів насильства. У виставці поєднані живопис, архівні кіноматеріали, тексти свідків і перша у світі симфонія про Голокост композитора Дмитра Клебанова.

Відвідати виставку про ідею міста-саду та київські сади

Коли: до 29 березня, ср—нд, 11:00–17:00

Де: музей «Садиба на Кудрявці» (вул. Кудрявська, 9)

У музеї «Садиба на Кудрявці» відкрилася виставка «Ботанічний мікросвіт» мультидисциплінарного художника і дизайнера Євгена Литвиненка. Проєкт присвячений ідеї міста-саду й осмисленню ролі рослин і садів у міському культурному середовищі.

В основі експозиції — аплікації з паперу, пофарбованого гуашшю, які складаються в багатошарові композиції. У них — дрібні «сцени» природи: бджола на квітці, мікроскопічні кола на воді, жуки, що перелітають із квітки на квітку. Інша частина виставки — це текстильні принти в різних техніках: зі стилізацією рослинних мотивів для оздоблення меблів та одягу, а також апсайклінг-вироби.

Проєкт також розповідає історію столичних садів та їхніх засновників — і ненав’язливо нагадує, що Київ був «зеленим» містом задовго до того, як став містом щільної забудови.

Піти на антисольник гурту sportcafé

Коли: 31 січня, 16:00–23:00

Де: Otel’ (вул. Нижньоюрківська, 31)

Запорізький постпанк-гурт sportcafé влаштовує антисольник — виступ, де сцена не лише для хедлайнера, а для всіх «своїх». Тобто буде можливість потрясти кінцівками не тільки під старі й нові треки sportcafé, а й під сети друзів і колег.

У лайнапі: LAANG, «Розлючений клітор Lipatova», «Листопад 2007» та «Клуб Пасивних Курців». Обіцяють щільний концерт без пауз на перепочинок і з правильною гучністю.

Побачити, як відповідають на питання «Що таке Україна?» Sestry Feldman

Коли: до 15 лютого, ср—нд, 17:00–21:00

Де: EyeSea Gallery (вул. Олеся Гончара, 40)

В EyeSea Gallery відкривається персональна виставка Sestry Feldman «Ukraine is…» — проєкт-роздум про те, що сьогодні означає Україна.

Мисткині пропонують шукати відповіді не в словах, а у формі, кольорі та фактурі. Роботи на виставці працюють «як візуальний лексикон сучасної української ідентичності — того, як ми бачимо себе зараз і як це бачення змінюється».

Спробувати віскі, які не доходять до масового ринку

Коли: 31 січня, 12:00–20:00

Де: Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» (вул. Лаврська, 10–12)

На цьогорічний вже восьмий фестиваль односолодових віскі Whisky Dram by goodwine організатори зібрали понад 500 унікальних зразків віскі — і для тих, хто тільки починає куштувати напій, і для тих, хто давно розрізняє регіони з першого ковтка.

У програмі — 50 стендів, бренди з Шотландії, Ірландії, США, Японії, Індії, Тайваню, а також несподівані релізи з Нової Зеландії та Німеччини. Організатори обіцяють лімітовані випуски, single cask (віскі з однієї бочки) та ексклюзивні вінтажі, лекції і дегустації від експертів індустрії, поп-ап-магазин міцних напоїв і vinyl zone від Play Vinyl. За їжу відповідає фудкорт від goodwine — Lucky, Shima, «Їмо» та Mirali, а за каву — Yellow Place з добіркою айрішів.

Подивитися новий бодігорор Жюлії Дюкурно й обговорити його з біологом

Коли: 31 січня, 15:00

Де: кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26)

В українському прокаті йде «Альфа» — новий фільм Жюлії Дюкурно, режисерки «Титанa», і, за її ж словами, найособистіша робота. Це драматичний трилер з елементами бодігорору про 13-річну Альфу, яка повертається додому з татуюванням, і її мати-лікарка починає підозрювати зараження дівчини загадковою хворобою, що перетворює людей на мармурові статуї.

Критики вже проводять паралелі між «мармуровою хворобою» у фільмі й епідемією СНІДу, однак сама Дюкурно наголошує: це не буквально сюжет про захворювання, а радше її відповідь на культуру страху, що сформувалася наприкінці 1980-х.

31 січня відбудеться спеціальний показ стрічки за участі Олексія Болдирєва — біолога й завідувача кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту. Після сеансу говоритимуть про те, як у фільмі показані хвороба й тілесні зміни — і що в цьому є метафорою, а що має наукове підґрунтя.

Подивитися пейзажі Івана Гончара — Україну, яку він встиг зафіксувати

Коли: 27 січня — 1 березня, ср—нд, 10:00–18:00

Де: музей Івана Гончара (вул. Лаврська, 19)

Іван Гончар. Весняний краєвид. На схилах Дніпра. Околиці Києва, 1954 рік

У музеї Івана Гончара відкрили виставку «Краєвиди Івана Гончара» до 115-ї річниці від дня народження митця. В експозиції — 19 пейзажних робіт, створених під час його експедицій Україною у 1930–1970-х роках.

На полотнах — Київ і Вишгород, Чернігів і Канів, Черкащина, Вінниччина, Прикарпаття, Закарпаття і Крим. Це не панорами й не «туристичні» краєвиди, а спроба зберегти образ «старої України» для нащадків.

Виставка показує Івана Гончара не лише як етнографа й збирача, а і як художника-лірика, для якого пейзаж був «формою любові до землі, людей і традиції».

Потанцювати під «темне» техно дніпровського андеграунду

Коли: 31 січня, 16:00–23:00

Де: Collider (вул. Кирилівська, 60)

31 січня влаштовують MONOLITH — вечірку з фокусом на дніпровську андеграундну сцену та брутальне «темне» техно. У лайнапі: Deniraw, Powertech, Symonenko, Ezzeo, D. Crete, Lucid K, Baarchie, Diana Gallerova, Shyma.

Вхід для учасників бойових дій — безкоштовний за наявності підтверджувальних документів. Частину чистого прибутку організатори передадуть на потреби війська.