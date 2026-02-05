Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium

Цими вихідними в Києві можна розпитати полярників про життя на краю світу, потанцювати на семиріччі Laboratorium, послухати лекцію, без якої складно зрозуміти погляди Стуса, привітати dj Kon’ із днем народження та повернути нульові роки під час благодійного гіґу з емо та шугейзом. Зібрали події, на які варто звернути увагу.

Потанцювати у барі, який на два дні стане клубом

Коли: 7–8 лютого

Де: Match (вул. Басейна, 3-А)

Формація ÓПІК влаштовує подію в барі-бістро Match: на трьох сценах виступатимуть понад 20 електро-артистів.

Bar — це класична барна сцена Match, де фокус робитимуть на вінілову танцювальну музику. Litka — крита літня тераса з обігрівом для діджеїв і live-виконавців із динамічним звучанням. Main — основна сцена з електро та техно, найінтенсивніша за ритмом і щільністю сетів.

У лайнапі — nikson<3 b2b Gula, Béllis, Dima Yasiuk, Supremacy Under Control b2b Shults.Sashaa, JANE, Kirill Nilsson b2b Amir, Domnitsa, Artem Yarmosh, Borys, tofudj, Slava Lepsheiev, DeeAitch (live), Maks Yos (live), Lisovskyi b2b Hanna, nizhna, Taqaddam b2b Duni b2b Luschn.

Частину прибутку передадуть 1-й ОШБ імені Дмитра Коцюбайла.

Дізнатися, як зберігали колекції музею Ханенків у часи двох тоталітарних режимів

Коли: 7 лютого, 15:00

Де: музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15–17)

80 років тому в лікарні Лукʼянівської вʼязниці загинув Сергій Гіляров — хранитель музею Ханенків, історик мистецтва й викладач Київського художнього інституту. Його звинуватили в «контрреволюції», «шпигунстві» та «колабораціонізмі».

Понад 20 років Гіляров присвятив збереженню колекції Ханенків, пережив тиск більшовицької влади, спроби розпродажу музейних цінностей, перший арешт, німецьку окупацію Києва й друге ув’язнення. На зустрічі говоритимуть про те, як у часи двох тоталітарних режимів — радянського й нацистського — він зумів вести наукову роботу, опікуватися музейною колекцією і зберегти власну гідність.

Піти на день народження dj Kon’

Коли: 7 лютого, з 18:00 (сет — з 19:00)

Де: FULL bar (вул. Мечникова, 3)

Dj Kon’ святкуватиме день народження у FULL bar чотиригодинним сетом. Уже понад 30 років він послідовно працює з техно — не орієнтуючись на швидкі тренди й не відступаючи від законів жанру.

Можна прийти раніше, привітати й залишитися на весь вечір — Kon’ буде за пультом з 19:00 і до закриття.

Подивитися інсталяції та графіку, що зображають проживання кризи

Коли: до 4 березня, в час роботи закладу

Де: Squat 17b (вул. Терещенківська, 17-Б)

Виставка Жені Коган «Між Кроками» досліджує проживання кризи як природного етапу життя через текстиль, графіку та інсталяцію. В експозиції — роботи з серій «Неминучість», «Що для тебе синій», «Кола на воді» та інші. Матеріали й техніки, за словами мисткині, працюють як спосіб говорити про «внутрішні суперечності та тонкі особисті конфлікти».

Візуальна мова її проєкту перегукується зі східною філософією: шовк, туш, елементи кімоно та мінімалізм вибудовують паралелі між людиною і природою.

30% від продажу оригіналів робіт і 100% від продажу мерчу передадуть організації «ТакМедБат».

З’ясувати, як кава стала соціальним маркером в Україні

Коли: 7 лютого, 15:00

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2)

У Національному музеї історії України відбудеться публічна дискусія про кавову традицію на українських землях. Дослідники говоритимуть про те, як формувався феномен кав’ярні та кава ставала частиною повсякденності і як культура її споживання визначала належність до певної спільноти.

Якщо прагнете розібратися, звідки наша звичка «піти на каву» — вам сюди.

Почути про Антарктиду з перших вуст

Коли: 8 лютого, 15:00

Де: Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2)

З нагоди 30-річчя станції «Академік Вернадський» у Києві відбудеться зустріч із полярниками — учасниками перших українських антарктичних експедицій.

Говоритимуть про підготовку до експедицій, життя в умовах ізоляції та полярної ночі, наукову роботу й про те, яким є повсякдення антарктичної станції — не з підручників чи документалок.

Почути світову премʼєру Олексія Шмурака наживо

Коли: 7 лютого, 17:00

Де: Київський будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45-А)

У Будинку вчених відбудеться камерний концерт NotaBene — програма, в якій об’єднали твори Баха, Дьйордя Куртаґа та сучасного українського композитора Олексія Шмурака. Формат — 80 хвилин уважного слухання без антрактів.

У програмі «Signs, Games and Messages» Куртаґа, вибрані органні прелюдії Баха в аранжуванні для струнного тріо та кларнета, а також премʼєра твору Шмурака «Птах заходить в золоту клітку».

Послухати лекцію Оксани Забужко про повоєнну діаспору й підрадянську Україну

Коли: 8 лютого, 14:00

Де: праве крило Мистецького арсеналу (вул. І. Мазепи, 28–30)

Лекція Оксани Забужко відбудеться у межах освітньої програми виставки «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд». Тема розмови — повоєнна українська діаспора та її роль у житті підрадянської України: від збереження памʼяті й документування злочинів радянського режиму до культурного й інтелектуального обміну через «залізну завісу».

Письменниця говоритиме про звʼязки між українцями в США та Європі й тими, хто жив у СРСР, про те, як ці контакти впливали на суспільні процеси в Україні до розпаду Союзу, і чому без цього досвіду неможливо зрозуміти ані Стуса, ані саму логіку спротиву.

Піти на найбільшу вечірку Laboratorium з нагоди семиріччя проєкту

Коли: 7 лютого

Де: локацію повідомлять після купівлі квитка

Проєкт Laboratorium святкує семиріччя і повертається на символічну для себе локацію, яку тримають у таємниці до купівлі квитка. Але обіцяють 3500 м² танцполу, великий світловий перформанс і загалом найбільшу електронну вечірку столиці.

У лайнапі — артисти з різних сцен світу: Amrtum (Франція), Byorn (Бельгія), Eternity, Lintu Sackame, Nasti Orel та Nordeil. Кількість квитків обмежена — їх лише 5000.

Піти на благодійний гіґ із емо, постхардкором і шугейзом

Коли: 7 лютого, 17:00

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)

Angry Kyiv Event повертається втретє. Як і зазвичай, збиратимуть гроші на потреби війська: увесь прибуток передадуть на метал для ОЗМ-72 для ББС 5-ї ОВМБр.

У лайнапі — чотири гурти. éllia грають емо й постхардкор з очевидними відсилками до нульових. Re-Read працюють на стику інді-року, мідвест-емо й шугейзу. Delayed Minds — це шугейз, построк і трохи ембієнту, щоби перевести подих. А Sixxfigures — емокор та альтернатива.