Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки)

Марш жінок, лекції про діячок українського руху, тату за донат на підтримку жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни, і вечірки із жіночими лайнапами — до 8 березня в Києві запланували багато подій на тему прав, солідарності й підтримки. А якщо захочеться ще музики й шуму — є перформанс Олексія Шмурака, Panika Fest у Малій Опері та концерт із нагоди 30-річчя довгожителів українського року.

Піти на виставку про жінок, які зберегли спадок бойчукізму

Коли: з 6 березня до 12 квітня, вівторок — неділя, 11:00–19:00

Де: Український дім (вул. Хрещатик, 2)

У Національному центрі «Український дім» відкриєтья виставковий проєкт «Весна. Жіночі імена бойчукізму» — про мисткинь, чиї імена довгий час лишалися на периферії історії українського модернізму.

Виставка вперше об’єднує мистецькі практики 15 художниць-бойчукісток. Серед них — Софія Налепінська-Бойчук, Оксана Павленко, Антоніна Іванова, Ярослава Музика, Віра Бура-Мацапура, Марія Котляревська та інші мисткині, які разом із Михайлом Бойчуком формували нову візуальну мову епохи.

Згадати українських жінок, які змінювали правила гри

Коли: 8 березня, 18:00

Де: простір «Їде Дах» (вул. Хорива, 18/10)

У просторі «Їде Дах» говоритимуть про тих, хто стояв біля витоків українського жіночого руху — письменниць, культурних діячок і активісток, які не погоджувалися на «роль другого плану».

Під час зустрічі згадають, як Наталя Кобринська та Олена Пчілка створювали альманах «Перший вінок», з якими перешкодами стикалася Ольга Кобилянська при публікації своїх творів і чому теми, порушені Лесею Українкою, довго не хотіло сприймати суспільство, якщо їх називала жінка.

Долучитися до Маршу жінок

Коли: 8 березня, 11:00

Де: парк імені Тараса Шевченка

8 березня в Києві відбудеться щорічний Марш жінок. Учасниці й учасники зберуться в парку імені Тараса Шевченка, щоби привернути увагу до прав і безпеки жінок в Україні.

Серед головних тем цьогорічного маршу — безпека жінок у ЗСУ, звільнення жінок із російського полону та критика нового проєкту Цивільного кодексу.

Організаторки наголошують на необхідності належних умов служби для жінок у війську та підтримують ухвалення законопроєкту № 13037, спрямованого на боротьбу з дискримінацією і сексуальними домаганнями в армії.

Також активістки закликають посилити міжнародний тиск для повернення цивільних і військових жінок із полону та провести публічне обговорення нового проєкту Цивільного кодексу, який, на їхню думку, може обмежити права жіноцтва.

Провести вечір 8 березня за «її правилами»

Коли: 8 березня, 19:00

Де: «КультМотив» (вул. Спаська, 36/31)

У «КультМотиві» влаштовують вечірку Her Rules — і назва тут досить промовиста. Знайомі хіти, танці до пізньої ночі й просте правило: провести 8 березня так, як хочеться, а не як заведено.

Діятиме формат All Inclusive: можна обрати вісім будь-яких позицій із меню.

Послухати музичний перформанс Олексія Шмурака про красу музики

Коли: 8 березня, 16:00

Де: музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15–17)

Композитор і музикант Олексій Шмурак представить перформанс з іронічною назвою — «Красиво, потім ще красивіше, а потім прям ну зовсім красиво». Він про те, як музика працює з емоціями.

Перформанс побудований у вигляді діалогу з виставкою Анни Сапон і Каті Лібкінд «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця». Якщо на виставці художниці пропонують власну модель світу — з майстернею, чистилищем і раєм, — то Шмурак розповість про свою. Він «запросить» улюблених композиторів і разом із ними досліджуватиме, що таке краса в музиці й чи можна відділити її від ідей, яким вона служить.

Піти на вечірку із жіночим лайнапом у Brukxt

Де: Brukxt (вул. Кудрявська, 16-А)

Коли: 8 березня, 17:30

У Brukxt улаштовують вечірку до Міжнародного жіночого дня з лайнапом київських диджейок: JANE b2b Béllis, Hanna та Auua.

JANE, співзасновниця «Брудного Пса» й резидентка Polygon, грає техно з електро, дабом і жорстким грувом. Hanna, резидентка What is feminine? і Brukxt, поєднує в сетах брейкс, електро, ейсід, тек-гаус, техно та бейс.

Auua, учасниця команди «Схема» та рекорд-стору Octan, працює з прямими й ламаними ритмами.

Зробити тату за донат і підтримати жінок, які пережили насильство під час війни

Де: 6:19(a) Tattoo Studio (вул. Спаська, 22)

Коли: 8 березня

У тату-студії 6:19(a) проведуть благодійний день: майстри набиватимуть татуювання за донат від 2800 гривень. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку проєкту Gidna від Future for Ukraine, який надає психологічну допомогу жінкам, що пережили сексуальне насильство під час війни.

Участь візьмуть майстри Nastia Bond, Soulton, Nirtak, Mari M, Tattoolishna та Ulyana Nesheva.

Піти на концерт довгожителів українського року й задонатити на ГУР

Коли: 8 березня, 18:00

Де: Палац спорту (Спортивна площа, 1)

8 березня гурт «Друга Ріка» відзначить 30 років на сцені великим концертом «Я є!» в Палаці спорту. Один із головних довгожителів українського року — з тих, чиї пісні пережили касети, MP3-плеєри і стримінги — готує ювілейне шоу з неочікуваними дуетами та презентацією нової платівки.

Концерт має благодійну мету — зібрати 15 мільйонів гривень для ГУР МО України. Кошти підуть на катер для евакуаційних місій розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання. Частина вартості кожного квитка автоматично стає донатом.

Потанцювати на Panika Fest у Малій Опері

Коли: 7–8 березня

Де: Мала Опера (вул. Дегтярівська, 5)

Фестиваль Panika Fest повертається до Малої Опери — і на два дні перетворює театральну будівлю 1902 року на місце, де більше танців і гітар, ніж оперних арій.

8 березня на сцену вийдуть «Структура Щастя», Анастимоза, The Elliens та «Околиця». У лайнапі фестивалю також Sad Novelist, Epolets, Headachee, The Soul Delusion, а за DJ-сети відповідатимуть Sandro і MFerliy.

Окрім концертів, обіцяють маркет-зону і тату-корнер (щоб залишити спогад про фестиваль буквально на шкірі).