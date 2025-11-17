Сливовий пиріг — рецепт (плюс: короткий екскурс в історію страви)

Контейнер для їжі, сумка для транспортування, дезінсектор від злих духів — пиріг був чим завгодно, перед тим, як його почали їсти. Розповідаємо, яку роль він відігравав у давніх цивілізаціях та Середньовіччі, а на додачу обираємо його осучаснений рецепт.
Перші згадки про страву, яку ми сьогодні називаємо пирогом, датуються 2600–2000 роками до н.е. й пов’язані з давніми єгиптянами. Зображення на стінах свідчать, що єгиптяни пекли випічку, схожу на сучасні галети, — грубий, закритий або напівзакритий хліб із начинкою з м’яса, фініків або меду.
У Месопотамії на шумерських глиняних табличках близько 2000 року до н.е. з’являються перші писемні згадки рецепту пирога — м’ясо чи птицю загортали в тісто й запікали в гарячому попелі. Римляни використовували тісто по-іншому — тісто пирога не призначалося для того, аби його їсти, радше це був своєрідний контейнер для їжі.
У Середньовіччі печі були дорогими й рідко траплялися в оселях, тож люди готували або в комунальних печах, або біля відкритого вогню. Тоді найчастіше робили м’ясні чи рибні пироги, а солодкі залишалися привілеєм заможних — усе через високу ціну цукру, яка не знизилася аж до XVI століття. Попри нестачу їжі, пироги використовували для заспокоєння злих духів — британські фольклорні пісні (nursery rhymes) описують, як англійці та британці залишали пиріг біля курганів, аби підкупити маленький народ фейрі.
Єгиптяни, ймовірно, першими придумали десертний пиріг, запікаючи фініки, горіхи й мед. Редакція пропонує його осучаснену варіацію — зі сливами та фундуком.
Рецепт:
Інгредієнти:
Приготування:
1. Розігріти духовку до 170 °C
2. Фундук перемолоти в блендері
3. Масло збити міксером разом із цукром до світлої пухкої маси
4. По одному додати жовтки, збити їх
5. Додати борошно, горіхи, розпушувач і сіль. Вимісити лопаткою
6. Сливи нарізати скибками
7. Форму змастити маслом, викласти тісто, а зверху розкласти сливи, трохи утоплюючи їх у тісті. Присипати цукром
8. Випікати 45-60 хвилин
9. Подавати гарячим із кулькою морозива або холодним — смакує однаково добре