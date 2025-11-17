Сливовий пиріг — рецепт (плюс: короткий екскурс в історію страви)

Контейнер для їжі, сумка для транспортування, дезінсектор від злих духів — пиріг був чим завгодно, перед тим, як його почали їсти. Розповідаємо, яку роль він відігравав у давніх цивілізаціях та Середньовіччі, а на додачу обираємо його осучаснений рецепт.

Перші згадки про страву, яку ми сьогодні називаємо пирогом, датуються 2600–2000 роками до н.е. й пов’язані з давніми єгиптянами. Зображення на стінах свідчать, що єгиптяни пекли випічку, схожу на сучасні галети, — грубий, закритий або напівзакритий хліб із начинкою з м’яса, фініків або меду.

У Месопотамії на шумерських глиняних табличках близько 2000 року до н.е. з’являються перші писемні згадки рецепту пирога — м’ясо чи птицю загортали в тісто й запікали в гарячому попелі. Римляни використовували тісто по-іншому — тісто пирога не призначалося для того, аби його їсти, радше це був своєрідний контейнер для їжі.

У Середньовіччі печі були дорогими й рідко траплялися в оселях, тож люди готували або в комунальних печах, або біля відкритого вогню. Тоді найчастіше робили м’ясні чи рибні пироги, а солодкі залишалися привілеєм заможних — усе через високу ціну цукру, яка не знизилася аж до XVI століття. Попри нестачу їжі, пироги використовували для заспокоєння злих духів — британські фольклорні пісні (nursery rhymes) описують, як англійці та британці залишали пиріг біля курганів, аби підкупити маленький народ фейрі.

Єгиптяни, ймовірно, першими придумали десертний пиріг, запікаючи фініки, горіхи й мед. Редакція пропонує його осучаснену варіацію — зі сливами та фундуком.

Рецепт:

Інгредієнти:

15-20 слив

1 склянка фундука

1 склянка пшеничного борошна

150 г вершкового масла

1/2 склянка цукру (або менше, якщо не любите надто солодке)

3 жовтки

½ ч.л. розпушувача

дрібка солі

Приготування:

1. Розігріти духовку до 170 °C

2. Фундук перемолоти в блендері

3. Масло збити міксером разом із цукром до світлої пухкої маси

4. По одному додати жовтки, збити їх

5. Додати борошно, горіхи, розпушувач і сіль. Вимісити лопаткою

6. Сливи нарізати скибками

7. Форму змастити маслом, викласти тісто, а зверху розкласти сливи, трохи утоплюючи їх у тісті. Присипати цукром

8. Випікати 45-60 хвилин

9. Подавати гарячим із кулькою морозива або холодним — смакує однаково добре