Глінтвейн: історія та класичні рецепти

Традиція підігрівати вино існує набагато довше, ніж різдвяні ярмарки, новорічні святкування чи уявлення про «затишний грудень». Її корені сягають античних часів, торговельних шляхів між Сходом і Європою, середньовічної медицини та епохи, коли спеції були дорожчими за золото.

Перші письмові згадки про гаряче вино з ароматичними добавками з’являються у Стародавньому Римі. У кулінарному збірнику Apicius описаний conditum paradoxum — підігріте вино з медом, шафраном, перцем і смолою. Підігріте вино вважали тоніком, що «зміцнює тіло взимку».

Існує міф, що римляни гріли вино для зміни смаку. Насправді підігрівання маскувало дефекти напою, що зберігався в умовах, далеких від сучасних. Прянощі — дорога розкіш — були символом статусу, тому conditum paradoxum поєднував утилітарність і демонстративну розкіш.

У пізньому Середньовіччі з’являється нова форма ароматизованого вина — hippocras, популярна у Франції, Англії та Іспанії. Його готували з корицею, імбиром, гвоздикою, мускатом та іноді цукром, що у XV столітті був рідкісним товаром, який добували в далеких від метрополій колоніях.

Середньовічна ілюстрація приготування гіпокрасу — вина з прянощами і цукром або медом, яке настоювали і проціджували через manicum hippocraticum. Зображення: Tractatus de Herbis, 1458. Biblioteca Estense, Модена / Wikimedia Commons

Назва пов’язана з іменем Гіппократа, хоча він до рецепту не має стосунку. Але має до manicum hippocraticum — спеціального конусоподібного мішечка для фільтрації вина, який він винайшов, звідси й назва.

Гаряче вино набуває популярності у часи активної торгівлі між північною Європою і Середземномор’ям. Корицю та гвоздику привозили з Індонезії через арабських купців, мускат — із Занзібару, імбир — з Китаю й Індії. Кожна спеція була маркером добробуту, тому підігріте вино поступово стало атрибутом свят, а не буднів.

Глінтвейн у сучасному вигляді з’явився на німецьких різдвяних ринках XIX століття. Саме там продавці почали пропонувати гаряче вино у спеціальних різдвяних горнятках, а традиція поширилася на Австрію, Чехію, пізніше — на Британію та Скандинавію.

Різдвяний ярмарок, Німеччина, 1930-ті роки. Фото: Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP

Цікаво, що перші комерційні пляшки готового глінтвейну з’явилися лише на початку ХХ століття. До цього напій був виключно ярмарковим або домашнім.

Сьогодні глінтвейн — це зимовий напій, що попри велику кількість варіацій, зберіг незмінним свій принцип: поєднувати тепло, аромат і традицію.

Класичний глінтвейн з червоного вина

Інгредієнти на 4 порції:

Сухе червоне вино — 750 мл

Апельсин (нарізати кружальцями)

Цукор або мед — 80-100 г

Гвоздика — 6-8 бутонів

Кориця — 2 палички

Імбир — 3-4 невеликі шматочки

Кардамон — 3-4 коробочки (злегка розчавити)

Аніс — 1 зірочка

Вода — 120 мл

Бренді або ром — 30-50 мл

У невеликій каструлі поєднати воду, цукор, спеції та частину апельсину. Довести до кипіння і на зменшеному вогні варити 5-7 хвилин до утворення сиропу. Додати вино і на мінімальному вогні прогріти все разом, але не давати закипіти, інакше алкоголь випарується. Дати настоятися 5-10 хвилин на слабкому вогні, наприкінці влити міцний алкоголь і прогріти ще 1 хвилину, процідити. Подавати в кружці зі шматочком апельсину.

Скандинавський glögg

Інгредієнти на 4-6 порцій:

Червоне вино — 750 мл

Портвейн, шнапс або бренді — 200 мл

Цукор — 80-100 г

Апельсин (цедра і сік)

Кориця — 2 палички

Гвоздика — 8-10 бутонів

Імбир — 1 шматочок

Кардамон — 5-6 коробочок

Аніс — 1 зірочка

Родзинки — 40 г

Сирий мигдаль — 40 г

У каструлі змішати вино, міцний алкоголь, цукор, спеції, цедру та сік апельсину. Прогріти на мінімальному вогні 15 хвилин, не доводячи до кипіння. Процідити від спецій, знову поставити на вогонь, додати мигдаль та родзинки, прогріти ще кілька хвилин. Подавати в чашках із ложкою, щоб зручно було їсти мигдаль і родзинки, просякнуті напоєм.

Глінтвейн на сидрі

Інгредієнти на 4 порції:

Сухий або напівсухий яблучний сидр — 750 мл

Яблучний сік — 150 мл

Цукор — 40-60 г

Апельсин (нарізаний кружальцями)

Яблуко — половина, нарізана шматочками

Кориця — 1 паличка

Гвоздика — 3-4 бутони

Кардамон — 3-4 коробочки

Імбир — 2-3 шматочки

Кальвадос, ром або яблучний бренді — 30 мл