Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі

Анісовий аромат, хрустка текстура і легка солодкість — усе це фенхель. Він ніби створений для мінімалістичних салатів та трендових натуральних вин, але насправді це один із найдавніших інгредієнтів європейської кухні.

Батьківщиною фенхелю вважають Середземноморʼя. Дикий фенхель росте на узбережжях в Італії, Греції, Іспанії, на півдні Франції. Давні греки називали цей овоч марафон — звідси, до речі, й назва місцевості Марафон. Історична битва 490 року до н.е. між греками та персами відбулася на рівнинах, укритих диким фенхелем. За легендою, грецький воїн Фідіппід пробіг відстань від міста Марафон до Афін, аби сповістити про перемогу, та помер від виснаження. Так цей овоч дав назву спочатку місту, а потім і спортивній дисципліні.

Для греків і римлян фенхель був не просто їжею, а символом витривалості. Його згадують античні автори — зокрема Пліній Старший у своїй роботі Naturalis Historia описував лікувальні властивості рослини: покращення зору, травлення, підвищення загального тонусу.

Грецькі атлети жували насіння фенхелю, вважаючи, що воно додає сили і стримує апетит. Цікаво, що ця ідея збереглася і в середньовічних монастирях — ченці вживали насіння під час посту.

Зображення католицьких королів Фердинанда II (1452–1516) та Ізабелли I Кастильської (1451–1504), які тримають пучок дикого фенхелю. Сторінка рукопису з «Молитовника королеви Хуани Божевільної (1479–1555) Іспанської», автор Педро Маркуельйо, XV століття. Шантії, музей Конде. Зображення: Josse / Bridgeman Images via AFP

У середньовічній Європі фенхель мав майже магічний статус. Його підвішували над дверима, вважаючи, що він відганяє злих духів. У кулінарії ж його активно використовували як одну з ключових ароматичних рослин разом із кропом та анісом.

В італійській кухні фенхель став особливо важливим: саме там сформувалася традиція використовувати не тільки насіння, а й білу цибулину — те, що ми сьогодні кладемо в салати.

Ми продовжуємо його їсти, бо фенхель ароматний, має соковиту, хрустку текстуру та легку солодковість, при цьому не містячи цукру. Цей овоч працює як природний підсилювач смаку: він освіжає жирні страви (качку, свинину, рибу), балансує цитрусові соуси, добре поєднується з морепродуктами та сирами.

Сицилійці додають його до салатів з апельсинами, у Провансі його кладуть до сумішей трав, а в Індії насіння фенхелю подають після їжі для свіжого подиху та полегшення травлення.

Ось рецепт простого салату з фенхелем, який добре передає характер цього овочу.

Інгредієнти:

1 великий фенхель

1 лимон

1 апельсин

1 невелика баночка анчоусів

Оливкова олія

Чорний перець

Сіль

Як готувати:

1. Нарізати або дуже тонко нашинкувати фенхель. Пересипати його в миску й добре пожмакати руками.

2. До фенхелю вичавити сік лимона та апельсина.

3. Анчоуси вийняти з олії, нарізати ножем до консистенції пасти. Перекласти їх у миску і додати оливкову олію та чорний перець, усе перемішати.

4. Додати заправку з анчоусів до салату, все добре перемішати руками. Спробувати на сіль та за потреби досолити.