Тирамісу — король десертів чи самозванець

Тирамісу — символ італійської кухні нарівні з пастою чи піцою. Його готують у дорогих ресторанах, сімейних траторіях і просто вдома по всьому світу. Водночас цей легендарний рецепт напрочуд молодий: більшість дослідників погоджуються, що з’явився він лише у другій половині XX століття.

Назва tiramisù буквально перекладається як «піднеси мене» або «підійми мене вгору». Найчастіше її пояснюють поєднанням міцної кави, какао та цукру, які додають енергії й покращують настрій. Існують також романтичні легенди про те, що десерт створювали як афродизіак, але підтверджень цього немає.

Не менш заплутаною є й історія виникнення тирамісу. Одна з найвідоміших легенд розповідає про десерт Zuppa del Duca («Суп герцога»), який нібито приготували для Козімо III Медічі ще у XVII столітті. Проте історики не знайшли переконливих доказів, що цей десерт був прямим попередником сучасного тирамісу. Значно більше фактів пов’язують народження тирамісу з містом Тревізо в регіоні Венето. Тревізький ресторан Le Beccherie називають місцем, де на початку 1970-х років з’явилася класична версія десерту з маскарпоне, кавою та савоярді.

Популярність тирамісу пояснюється не лише його смаком, а й простотою. Для класичного рецепта потрібні лише кілька інгредієнтів: печиво савоярді, сир маскарпоне, яйця, цукор, еспресо та какао. У багатьох країнах додають ще лікер — найчастіше марсалу, ром або амарето, хоча традиційний рецепт алкоголю не містив.

Головний секрет вдалого тирамісу — баланс. Савоярді мають лише на мить зануритися в холодну каву, щоб залишитися пружними, а крем повинен бути легким, повітряним і водночас стабільним. Саме тому десерт не подають одразу після приготування: кілька годин у холодильнику дають змогу шарам поєднатися, а смакам — стати більш насиченими.

Сьогодні існують десятки варіацій тирамісу: з полуницею, фісташками, лимоном, матчею, карамеллю чи навіть гарбузом. Проте класична версія залишається незмінним еталоном. Її секрет — не в складній техніці чи дорогих продуктах, а в якості інгредієнтів і точному балансі смаків. Саме тому десерт, створений лише кілька десятиліть тому, вже встиг стати справжньою гастрономічною класикою.

Пропонуємо приготувати тирамісу з персиками та кремом без сирих білків.

Інгредієнти:

• 250 г маскарпоне

• 250 мл вершків 30–35%

• 2-3 ст. л. цукрової пудри

• 1 ч. л. ванільного екстракту

• 300-400 г свіжих персиків

• 2-3 упаковки печива савоярді

• 150-200 мл персикового соку

Приготування:

1. Добре охолоджені вершки збити до м’яких піків.

2. Маскарпоне змішати з цукровою пудрою та ванільним екстрактом.

3. Обережно ввести збиті вершки в маскарпоне.

4. Персики нарізати невеликими кубиками.

5. Савоярді швидко занурити у персиковий сік.

6. Викласти десерт шарами: савоярді, крем, персики. Повторити ще раз.

7. Поставити у холодильник щонайменше на 6 годин, а ще краще — на ніч.