Виноградники на Щекавице и в Ботсаду: История киевского вина, которую возрождают энтузиасты

Думали ли вы когда-нибудь о Киевщине как о винном регионе? С давними традициями, интересным терруаром и большим потенциалом в будущем. А о вине Киева? Какое оно и сможет ли стать одним из гастрономических символов города?



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Оказывается, что история киевского виноделия уходит в XII век. На территории современной Киевщины есть 10 интересных винодел ен. А «вино Киева», созданное из винограда, собранного в городе , уже скоро должно появиться в продаже.



Обо всем этом мы поговорили с двумя экспертами: Сергеем Климовым , послом украинских вин, организатором винных фестивалей, автором книги «Нерассказанная история украинского виноделия» и Анной-Евгенией Янченко , экспертом по винам, культурологом, преподавательницей международной школы вин WSET и автором книги "Вино без правил”.

Об истории виноделия на Киевщине, которая уходит в XII век

Упоминание о виноградниках Киева можно найти еще в Никоновской летописи XII века, рассказывает Анна-Евгения Янченко. А некоторые археологи предполагают, что виноградники здесь были еще во времена Княжеской эпохи, хотя раскопки пока это не подтверждают.



Об этом периоде рассказывает и Сергей Климов: "Из письменных источников известно, что расцвет киевского виноделия начался с приходом на наши земли христианства.

Именно в период с Х-XIII веков монахи начали высаживать виноград и производить местные вина, была активная торговля с Византией и другими странами.

Вино стало частью литургического действа, его употребляли монахи и прихожане. Киевские князья также не отказывали себе в удовольствии наслаждаться этим напитком, на их столах регулярно обнаруживались вина из Византии и Балканского полуострова”.

Важным свидетельством развития киевского виноградарства и виноделия является грамота, которую в 1507 году киевские виноделы подали воеводе. Они жалуются на то, что монахи хотели завладеть их виноградниками Плоским и Клиноватым.

"Кроме этого, уже в конце того же XVI века виноградники и даже винодельня были на склонах горы Щекавица, на горе, где Аскольдова могила, а также в пригороде, точнее – в Межигорье", - продолжает Анна-Евгения.



Но звездное время виноделия для Киева наступило еще через сто лет: «Вы даже сами можете об этом почитать в книге «Путешествие Антиохийского патриарха Макария», написанной его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. В своих описаниях он уделял большое внимание именно гастрономическим нюансам. Он рассказывает, что "Винограда здесь много, из него делают густое красное вино, которое рассылают во все церкви Казачьей страны". Кроме него, есть другие свидетели виноградарства в Киеве. К примеру, путешественник Михалон Литвин писал о большом количестве винограда”.

Сергей Климов

Другие свидетельства доказывают, что примерно до середины XIX века виноградарство и виноделие в столице цвело и давало плоды. Виноградники были везде, от Лавры до "Печерских липок".



К примеру, виноградники росли на Владимирской горке. Об этом говорится в источниках, связанных с установлением памятника Владимиру Великому в середине XIX века. Но пока исследователи не знают, какие именно сорта винограда там росли.

Анна-Евгения рассказывает: «Специалисты по селекции, например Вильгельм Кристер, выводили сорта винограда, приспособленные к нашему суровому климату. Среди них: Grauer Elben, Chasselas rouge, Blauer August, Blauer Trollinger, Gruner Elben, Diamant au Perle, Chasselas blanc, Fruher Leipziger, Rother Agat, Bolceto du Po.



Но потом все это понемногу прекратилось. Остались только монастырские виноградники.

Дело в том, что в 1868 году было открыто железнодорожное сообщение между Причерноморьем и Киевом. С того времени гораздо проще и дешевле было привезти виноград и вино из южных областей, чем пытаться вырастить лозу в сложных условиях. Так постепенно виноградарства и виноделия в городе стало меньше.

Кстати, это не только наша история. Виноделие многих мегаполисов было обречено после прихода этого изобретения цивилизации. Например, вокруг Буэнос-Айреса также перестали выращивать виноград после того, как между столицей Аргентины и винодельческой провинцией Мендосой проложили рельсы. И сейчас, спустя почти два века, там виноградники и виноделие пытаются восстановить. Уже не в связи с нуждой, а ради удовольствия. Точно так же, как и у нас”.

Анна-Евгения Янченко

Сергей Климов добавляет, что советские власти также повлияли на то, что Киевщина надолго перестала ассоциироваться с виноделием:

“В Киеве были виноградники до начала 1970-х годов, пока не начали строить жилой массив Виноградарь. На самом деле, если проехаться по окрестным лесам Виноградаря, до сих пор можно увидеть много одичавших виноградных лоз.

Но на законодательном уровне, еще с советских времен, в Украине закреплены только 6 винодельческих регионов: Закарпатье, Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.



Проблема – в лени советского руководства, которое не хотело заниматься развитием этого дела, ведь виноделие в более прохладных регионах требует большего ухода, больше рабочей силы, тут больше рисков. Зачем, если можно просто выращивать виноград на юге? Это явилось одной из главных причин смещения винодельческих регионов Украины в сторону юга и потери очень интересных терруаров.

Но сегодня просматривается устоявшаяся тенденция к восстановлению старых винодельческих регионов: Подолье, Галичина, Слобожанщина и другие. И наша область – не исключение.

Виноделие в Киевской области сегодня: 10 виноделий и очень интересный терруар

По состоянию на 2023 год в Киевской области уже успешно работают 10 виноделий .



У семи из них есть собственные виноградники, также расположенные в Киевской области: Vino Demidi, Cassia Wine, Биологист, Narovylo Winery, Вина Григория Кулиниченко, Eagle king, The Village Wine, Александр Ламаш, Wine Idea, Трипольское Нуво.



Сергей рассказывает: «Самая большая из них на сегодня – Vino Demidi на юге Киевщины. Это мое открытие 2023 года. У винодельни крупнейшие виноградники – 5 гектаров, высаженных в 2017 году, и мощность около 30 тысяч бутылок.



У владельца винодельни очень правильный подход и философия развития этого дела. К тому же, это исторически мощные места: когда-то село Дыбинцы, в окрестностях которого расположена винодельня, было главным конкурентом Опишни по гончарству и основным центром гончарства Приднепровья. Здесь в каждом доме было от одного до трех гончаров. Рядом – гора Тотоха, один из энергетических столбов Украины, Богуслав. Есть также полноценный отель и ресторан, а винодельня уже в следующем году будет готова встречать туристов. Уверен, что эта винодельня в следующие несколько лет станет флагманом киевского виноделия».

В целом в Киеве сейчас высаживают как международные сорта винограда (Шардоне, Пино нуар, Мерло, Грюнер Вельтлинер, Мюллер Тургау и другие), так и гибридные, их еще называют PIWI (Совиньер Гри, Мускарис, Йоханитер, Юпитер, Каберне Кортис и другие). Они более устойчивы к болезням и морозам.



Высаживают также украинские местные сорта: Цитронный Магарача, Одесский черный.



Сергей рассказывает о трудностях создания вина в Киевской области: «В большинстве виноделен виноград в первые годы укрывной (то есть виноградари на зиму накрывают лозу специальным материалом). Через 3-4 года кое-кто перестает укрывать лозы. В последние годы им везет, ведь климат стал более мягким, зимы не такие суровые и морозы не сильно повреждают почки. Но это всегда лотерея, и бывали годы, когда некоторые из моих коллег теряли весь урожай и приходилось ждать несколько лет восстановления лозы».

Терруар также разнообразен. Виноградники, которые лежат ближе к Днепру, находятся в более мягком климате, поэтому быстрее созревают. Рельеф меняется от равнин к склонам и террасам (Лесники, Стайки, Безрадичи, Дыбинцы), почвы варьируются от песчаных до черноземов.

Чисто киевский сорт винограда

В Киеве есть несколько опытных станций, занимавшихся исследованиями и выведением местных сортов.

Сергей рассказывает: «Одна из таких станций находится в Ботаническом саду имени Гришко, там до сих пор сохранились небольшие остатки некогда крупного виноградника. Мне удалось пообщаться с руководительницей этого направления.

Она рассказала, что за время работы опытной станции они вывели один сорт, Киевский золотистый, который до сих пор поддерживают.

Всего здесь росло раньше 180 различных сортов винограда. Но после развала советского союза работников стало меньше и предпочтение отдали менее требовательным растениям.

Еще у одной опытной станции были поля винограда в Межигорской районе, там также занималась выведением новых сортов. Эти страницы истории я сейчас исследую для своей второй книги об украинском вине».

Первое «Вино Киева»: каким оно будет

Сергей рассказывает, что замечать столичный виноград начал с самого детства: у его подъезда до сих пор растет виноградная лоза, для которой кто-то из соседей даже сделал железную клетку, по которой она заплетается.

«Я всегда обращаю внимание на детали, поэтому мне удается подмечать то, что, на первый взгляд, не кажется чем-то особенным. Так случилось и с киевскими лозами. Чем больше я исследовал историю украинского виноделия во время написания своей книги «Нерассказанная история украинского виноделия», тем больше я замечал, что вокруг меня по всему городу растут виноградные лозы, оплетающие столичные балконы».

Еще в 2019 году, когда Сергей высадил свой первый виноградник на Подолье, начал задумываться над тем, чтобы сделать вино из киевских лоз.

«С началом полномасштабной войны и переосмыслением жизни я понял, что нет больше времени откладывать эти планы на потом. Поэтому в один из дней я зашел в кафе "Дублер", поговорил со Славой Балбеком и Сашей Боровским, получил их согласие и согласие соседей дома на то, чтобы сорвать виноград, заплевший практически половину дома, в котором находится заведение. Далее я написал пост в Фейсбуке, арендовал автовышку, чтобы достать виноград с верхних этажей. 1 октября все началось.

Я мечтал собрать хотя бы 100 кг с помощью киевлян, но в итоге нам удалось собрать около 250 кг. Все, кто приносили виноград, были в восторге от самой идеи.

На следующий год они готовы активнее включиться в помощь. Я мечтаю, чтобы у киевлян появился новый праздник, который нас всех будет объединять каждый год. Например, в первый уик-энд октября или последний уик-энд сентября. И, возможно, со временем мы собирем уже не 250 килограммов, а 2500 килограммов, или еще больше. И у нас будет свой винодельческий праздник, не хуже, чем Божоле нуво у французов».

Вино Киева Сергей делает вместе с винодельней Cassia Wine: «Это вино будет настоящим, с минимальным вмешательством. Сейчас вино еще в процессе брожения, а его цвет получился розовым. Это сепаж 8 разных сортов с киевских улиц.

Вина, которые удастся сделать, хочу продавать на благотворительных аукционах или благотворительных дегустациях, а полученные средства отправлять нашим защитникам и защитницам в ВСУ. Ведь если бы не они, этот проект не состоялся бы».