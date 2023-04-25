Вокруг исторического «дома с насекомыми» демонтировали незаконный забор

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Валерия Гуржий
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Департамент городского благоустройства КГГА демонтировал незаконный забор вокруг достопримечательности на Владимирской, 93.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

По его словам, на место вызвали полицию.

Ранее мы писали, что департамент охраны культурного наследия требует прекратить какие-либо работы на объекте по адресу Владимирская, 93, где начали сносить доходный дом Марии Станиславской.

После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику, а один из строителей продолжил разбирать памятку вручную.

Рядом с домом, на улице Владимирская 95/42, началось новое строительство. В результате работ памятник архитектуры оказался в аварийном состоянии.

Впоследствии стало известно, что жители пытались остановить строительство. Тогда жителям дома предложили выкуп квартир по цене ниже рыночной для того, чтобы «снести дом и увеличить площадь строительства».

Фото: Дмитро Перов

Опубликовано: 25 апреля 2023
КМДА київ будівництво
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