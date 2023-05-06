Минкульт внес "дом с насекомыми" в регистр объектов культурного наследия

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Валерия Гуржий
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Министерство культуры и информационной политики внесло в реестр объектов культурного наследия 130-летний доходный дом Марии Станиславской, расположенный на улице Владимирской, 93, более известный как "дом с насекомыми".

Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщила депутат Киевсовета Виктория Муха.

"Департаментом документы были переданы в Министерство культуры. Состоялось заседание экспертной группы и данное здание включено в реестр объектов культурного наследия"

Ранее мы писали, что департамент охраны культурного наследия требует прекратить какие-либо работы на объекте по адресу Владимирская, 93, где начали сносить доходный дом Марии Станиславской.

После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику, а один из строителей продолжил разбирать памятку вручную.

Рядом с домом, на улице Владимирская 95/42, началось новое строительство. В результате работ памятник архитектуры оказался в аварийном состоянии.

Впоследствии стало известно, что жители пытались остановить строительство. Тогда жителям дома предложили выкуп квартир по цене ниже рыночной для того, чтобы «снести дом и увеличить площадь строительства».

Фото: "Цегла"

Опубликовано: 06 мая 2023
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