На Оболонском острове перед строительством парка проведут археологические исследования

Институт археологии НАНУ и КП "Плесо" как заказчик строительства новой рекреационной зоны на Оболонском острове подписали договор о проведении там археологических исследований перед строительством.

Об этом сообщила глава ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

Это означает, что в ближайшие дни археологи выйдут на остров и смогут найти на нем другие остатки киевской археологической культуры, кроме уже найденной лунницы II-III ст.

В то же время под наблюдением археологов продолжится создание парка на острове.

Мы нашли мирное решение, которое позволит возродить настоящую историю Киева, в создании которого древние поселения на болонье играли большую роль, и одновременно создать место, где люди смогут отдыхать и радоваться, что живут на удивительной земле.

По словам Аннабелы Мориной, следующий шаг – создание на Оболони особого музея, в котором будут представлены и артефакты, найденные Иваном и Анной Шовкопляс во время строительства Оболони, и во время современных исследований, а также историческая концепция героического Севера Киевщины.

Ранее мы писали, что на Оболонском острове во время строительных работ обнаружили археологические находки старославянских времен.

После чего научный сотрудник Института археологии НАНУ Виталий Козюба подтвердил, что на Оболонском острове есть культурный слой, который необходимо исследовать. Но, несмотря на заявления, строительство продолжилося.

Напомним, что в конце марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом году в столице появится большая рекреационная зона на Оболони: она соединит парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост.

Фото: Big Kyiv