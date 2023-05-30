На Приречной, где хотят построить паркинг, активисты высадили 15 деревьев

В парке Приречная, что в Оболонском районе города, где городские власти планируют построить трехуровневый паркинг, активисты высадили 15 новых деревьев.

Об этом сообщается на странице общественной инициативы "Парк Приречная".

Всего инициативная группа высадила 10 лип и 5 кленов на месте, где были спилены деревья. Растения закупили за донаты жителей района, которые последовательно выступают за сохранение зеленой зоны от каких-либо застроек.

Напомним, что петиция против строительства трехуровневого паркинга на улице Приречной возле Оболонской набережной и за обустройство парка набрала более 6 000 подписей. Однако городские власти ее отклонили .

В марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.

Мы писали , что на Оболонском острове во время строительных работ были обнаружены археологические находки старославянских времен, а археологи подтвердили наличие культурного слоя на Оболонском острове и призвали его исследовать.

Фото: Инициатива "Парк Приречная"