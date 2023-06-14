Земли вокруг паркинга на Оболони хотят отдать под масштабную застройку – активисты

Киевские чиновники и депутаты, кроме застройки рекреационной зоны Оболони, приступили к юридическому оформлению коммерческой зоны для приближенных «инвесторов‎»‎.

Об этом говорится в расследовании "Оболонь".

"Капитальный ремонт зеленой зоны" так документально называют работы, а также строительство мостов и аквапаркинга обойдется налогоплательщикам ориентировочно в 1 000 000 000 гривен.

Например, за эти деньги можно обустроить более 1000 укрытий или 20 веломаршрутов, либо приобрести 125 троллейбусов, либо создать более 10000 паркомест.

"Но Киевскому городскому голове и некоторым депутатам необходимо построить на Приречной экологически опасный объект с нарушением законодательства в рекреационной зоне и на дамбе"

Активисты утверждают, что распоряжение КГГА «О проведении инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта «Обустройство зоны массового отдыха населения на водном объекте города Киева «Верхня», расположенной в Оболонском районе (залив Собачье устье, ул. Приречная), целями спортивно-рекреационного назначения», имеет целью создать коммерческую зону по типу Х-парка. Речь идет о 17,67 гектара рекреационной зоны Приречной.

Согласно положению об инвесконкурсах, решение об определении победителя принимает конкурсная комиссия по привлечению инвесторов. Победители утверждаются обычным распоряжением КГГА.

Важно отметить, что в состав этой конкурсной комиссии входит руководитель КП «Киевское инвестиционное агентство» Богдан Чорний. Это КП в соответствии с распоряжением КГГА №177 от 21.01.2022 года определили заказчиком подготовительных работ для проведения этого инвестконкурса.

"По "странному" стечению обстоятельств именно Чорний сейчас выступает одним из главных лоббистов аквапаркинга на Приречной. Всячески пытается задобрить жителей, чтобы необходимая инфраструктура под будущие коммерческие объекты была построена", - пишут активисты.

Расследователи отмечают, что паркинг – это начало большой застройки и коммерциализации десятков гектар невероятно великолепной рекреационной зоны Оболони.

Напомним, что петиция против строительства трехуровневого паркинга на улице Приречной возле Оболонской набережной и за обустройство парка набрала более 6 000 подписей. Однако городские власти ее отклонили .

В марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.