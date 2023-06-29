Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения

В помещении кафе заброшенного завода "Электронмаш" разрушается мозаика авторства Елены Гнедаш, ученицы Татьяны Яблонской.
Об этом написала Анна Егорова, призвав общину "уберечь культурное наследие, шедевр, который вот-вот может быть уничтожен".
По ее словам, мозаика уже начала осыпаться.
"В прошлом году была создана петиция, которая не набрала даже трети голосов", - написала она.
Ранее в одном из павильонов ВДНГ уничтожили мозаику, которая воспевала героизм пожарных. На ВДНГ заявили, что работу возобновят.