Еще одна уникальная мозаика в Киеве – под угрозой уничтожения

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Анна Григораш
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В помещении кафе заброшенного завода "Электронмаш" разрушается мозаика авторства Елены Гнедаш, ученицы Татьяны Яблонской.

Об этом написала Анна Егорова, призвав общину "уберечь культурное наследие, шедевр, который вот-вот может быть уничтожен".

По ее словам, мозаика уже начала осыпаться.

"В прошлом году была создана петиция, которая не набрала даже трети голосов", - написала она.

Ранее в одном из павильонов ВДНГ уничтожили мозаику, которая воспевала героизм пожарных. На ВДНГ заявили, что работу возобновят.

Опубликовано: 29 июня 2023
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