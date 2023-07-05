В Запорожье на дне обмелевшего Днепра нашли остатки мостов, построенных 70 лет назад

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Анна Григораш
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Падение уровня воды в Днепре в результате разрушения оккупантами плотины Каховской ГЭС открыло остатки деревянных мостов 1944 года, которые находились под водой почти 70 лет.

Об этом сообщили на странице Национального заповедника "Хортица".

Временные железнодорожные мосты через Днепр начали строить в 1943 году после ожесточенных боев в Запорожье, когда дамба ДнепроГЭСа, а также стальные мосты Стрелецкого были разрушены.

Кроме инженерных войск, для строительства мостов привлекали тысячи рабочих со всей области, в частности работников «Запорожстали», «Коммунара», «Запорожстроя». 80% земляных работ выполняли вручную в тяжелых погодных условиях суровой зимы (морозы доходили до -20 градусов). Для более сложных работ использовали технику.

Архивное фото моста из фондосборника Национального заповедника «Хортица»

Насыпали дамбы и земляные подходы, забивали сваи, которых было 1520 штук. Опоры моста изготовливали из пропитанных шпал и бревен. Особенно сложной задачей была установка 30-метровой пролетной конструкции весом 60 тонн над судоходной частью Днепра. Саму конструкцию оставили немцы у реки Кагальник. Ее забрали мостостроители и приспособили под срочные нужды.

Первый мост построили всего за 48 дней. Начиналась ветка возле вокзала Запорожья И дальше шла на запад, пересекала Днепр по мосту длиной 1330 метров и заходила на дамбу в плавневой части острова Хортица, севернее упиралась в русло Старого Днепра и пересекала его мостом длиной 560 метров. Дальше путь проходил вдоль побережья Старого Днепра на правом берегу и соединялся с имеющейся железнодорожной магистралью на участке Запорожье-Апостолово, недалеко от разрушенного Стрелкового моста.

Фото остатков моста, 9 июня 2023 г.

Временные мосты просуществовали 9 лет. За это время удалось восстановить ДнепроГЭС, построить мосты Преображенского, движение по которым было открыто 30 декабря 1952 года. Только после этого временные мосты были демонтированы. А свидетельства их существования можно было увидеть только в насыпных дамбах южной части Хортицы и воспоминаниях старожилов.

Ранее мы писали, что на «Хортице» нашли лодку, которой более 300 лет. А на дне Каховского водохранилища обнаружили руины старинной церкви .

Опубликовано: 05 июля 2023
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