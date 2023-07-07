Во Львове россияне разрушили дом-памятник модернизма: Вот его история

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Анна Григораш
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6 июля во Львове россия попала ракетами в жилой комплекс в буферной зоне ЮНЕСКО. Это архитектурный памятник, и Украина уже обратилась в организацию по поводу действий агрессора.

На сайте Львов. Архитектура модернизма публикуют историю этого архитектурного ансамбля. Вот основные тезисы из статьи:

  • Жилой комплекс №50-76в был построен в 1930 году в стиле раннего функционализма. Он возник вокруг замкнутого большого двора.
  • Важнейшим компонентом композиции была распланировка каменного дома в форме приближенной к овалу, с небольшими ризалитами.
  • Небольшие симметричные полукруглые и прямоугольные окна напоминают ориентацию в стиле близкому к ар деко.
  • В большинство подъездов можно было попасть из круглого внутреннего двора. В доме – небольшие жилища, поскольку главной целью его строительства было большое количество дешевых квартир. Селились в этом комплексе в основном преподаватели и профессура Львовской политехники.
  • Каждый подъезд комплекса выполнен в одной манере, повсюду одинаковые стилизованные декоративные элементы.
  • Входные двери в дома выполнены в дереве. Поручни в подъездах также имеют деревянный верх и однотипные декоративные украшения в форме цветов.
  • Двери в квартиры тоже были сделаны из дерева, сейчас остались лишь единичные образцы.

Ранее мы писали, что в результате удара российскими "Калибрами" по Львову пострадало здание инновационного парка Lviv Tech City, а также Kredens cafe.

Фото: Мирослава Ляхович

Опубликовано: 07 июля 2023
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