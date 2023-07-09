"Хотим, чтобы Буча была не местом трагедии, а городом успеха" – разговор с заместителем мэра Бучи об восстановлении

Спустя год после оккупации на улице Вокзальной в Буче, которая больше всего пострадала от российского вторжения, восстановили более 100 домов. Также начали восстановление пяти многоэтажек , а за средства немецких меценатов отремонтировали школу искусств . Сейчас около 90% жителей вернулись в город, который дополнительно принял около 8 тысяч беженцев из восточных областей Украины.

О работе на международных площадках, плане восстановления города, возрождении бизнеса и поиске инвесторов рассказывает заместитель городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская.

Об образе Бучи будущего

Михайлина Скорик-Шкаровская

Я бы не сказала, что у нас уже есть готовое решение, какой мы видим Бучу в будущем, но мы точно знаем, что не хотели бы, чтобы Буча постоянно была местом трагедии.

Мы бы очень хотели, чтобы она ассоциировалась с местом украинского успеха, восстановлением, а также неотвратимостью наказания за страшные преступления, которые произошли в этом городе.

Феномен Бучи может быть выстроен из нескольких составляющих. В период оккупации, который длился с 3 по 31 марта 2022 года, россияне впервые в истории этой войны применяли ту же ужасную тактику, которую использовали в Чечне и Сирии, когда они уничтожали гражданское население для запугивания и контроля оккупированных территорий.

Вся страна и мир это увидели, и сейчас Буча – это своего рода музей военных преступлений под открытым небом, маленькая модель происходящего по всей стране.

Также важно, чтобы была реализована неотвратимость наказания и восстановление города с учетом всех важных вопросов памяти. Это три составляющие, над которыми сейчас работает власть, чтобы сформировать образ будущего города. Он зависит и от того, насколько в это будут включены местные жители, и те друзья и партнеры, которые нам помогают. Это и всеукраинская экспертиза, и города-партнеры, например, французский город Дюнкерк – один из символов Второй мировой войны, всем известный символ уничтоженного города.

С нашими французскими коллегами мы советуемся, как нам работать в деликатных вопросах, связанных с памятью.

Осознавая бремя этого символизма, мы делаем все возможное, чтобы вернуться к образу той комфортной зеленой Бучи, того уютного пригорода, которым она была до начала полномасштабного вторжения.

О мемориализации и маршрутах памяти

Инсталляция с именами погибших жителей во время российской оккупации Бучи. Фото: Буча Найкраще Місто

Недавно общественность области совместно с Министерством культуры, госагентством по развитию туризма и профессиональным сообществом начали нарабатывать единый "Маршрут памяти" Бучанского района – знаковые места сопротивления и памяти. Между собой мы дискутируем, называть ли это маршрутом, потому что маршрут – это о туризме, а это действительно боль, еще живая рана.

Это сложная работа, важная для семей, для тех, кто потерял близких, кто видел все своими глазами, для тех, кто живет в Буче и кто туда приезжает.

Даже сейчас не без удивления я неоднократно слышала от достаточно уважаемых людей вопрос вроде: «А правда ли это? Действительно ли произошло то, что произошло?”.

Для нас это боль, а некоторым до сих пор трудно поверить, что такое могло быть. Даже теперь, когда все открыто, когда известны все имена, когда продолжаются расследования и уже двоих подозреваемых вывозили на место преступления и проводили реконструкцию в рамках следствия.

Сейчас мы пытаемся объединить усилия нескольких общин – Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, хотим, чтобы присоединились Бородянка, Дмитровка, которые уже являются частью маршрутов официальных делегаций, чтобы сформировать эти точки памяти.

Те места, куда будут приходить семьи почтить память погибших, и своим существованием они будут выполнять важную функцию – рассказывать историю героической борьбы за освобождение городов, а также демонстрировать военные преступления россиян.

О плане восстановления Бучи

Мы создали рабочую группу и совершенствуем план восстановления Бучанского территориального сообщества Build Bucha Back Better. Это план восстановления города на ближайшие 2 года, который включает как социологический опрос о потребностях жителей и отчет фокус-групповых дискуссий, так и сценарии развития общины с проектами восстановления, которые учитывают международный опыт послевоенного восстановления.

Также реализуем еще прошлогоднюю программу краткосрочного восстановления "Дома лучше", направленную на возвращение бучанцев домой.

Часть плана восстановления – экспертные цитаты от жителей, в которых они указывают, что им нравится, чего бы им хотелось, а чего – нет. и что нужно доработать.

Мы провели социальные опросы и получили хорошую внешнюю экспертизу, интересные рефлексии от разных категорий населения – от внутренне перемещенных людей до местных предпринимателей или родителей, вернувшихся в город с детьми. Все они должны быть неотъемлемыми частями того же образа Бучи будущего.

Грантовые деньги на реализацию проекта Build Bucha Back Better выиграли студенты организации Украинская Студенческая Лига. Вместе с ними и рядом партнеров мы реализовали интересную инициативу – задействовали студентов и молодежь для того, чтобы они проанализировали экономику в прошлом году, дали свои рекомендации и помогли нам отобрать проекты, которые будут двигаться в дальнейшем.

Молодежь работала под руководством профессора, доктора экономических наук Владимира Панченко, и мы получили интересную основательную аналитику, презентационные материалы и новые идеи для будущей деятельности.

Путем проведения нескольких модерированных стратегических сессий мы собрали обратную связь, и рассчитываем, что этот документ ляжет в основу реального плана восстановления Бучи, который будет утвержден на сессии горсовета.

О средствах на восстановление

Реновация школы искусств имени Левка Ревуцкого в Буче. Фото: благотворительный фонд BGV

В прошлом году на восстановление Бучи потратили около 300 миллионов гривен. В этом году по состоянию на сегодняшний день привлекли примерно такую же сумму (это те деньги, которые непосредственно заходят в бюджет общины), это тоже показывает динамику, с которой мы можем двигаться.

Еще много работы, ведь у нас было повреждено более 3 тысяч объектов.

У нас есть данные аэроблета, где прямые убытки в Буче – 191 миллион долларов.

Если учесть, что бюджет города в 2021 году составлял около 1 миллиарда гривен, то можно сопоставить эти цифры.

Сейчас мы ощущаем определенную усталость, когда люди отработали полтора года на сопротивлении и адреналине, соответственно, есть потребность получить какой-то результат, чтобы все делалось быстрее.

Мы часто слышим в свой адрес критику, мол, Буча отстраивается недостаточно быстро, все ждут ускорения, при этом у нас есть ограниченный ресурс.

Обычно алгоритм действий таков: как только приходят деньги, запускаются проекты восстановления. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы привлечь больше внешних финансов, потому что собственными ресурсами это сделать невозможно.

В предыдущий период бюджет Бучи был выполнен на 99%, соответственно внутренних больших средств нет. От иностранных партнеров, прежде всего, мы рассчитываем на помощь в возобновлении местного бизнеса, который тоже был уничтожен, как и вся местная логистика, пострадали крупнейшие предприятия, крупнейшие налогоплательщики, и не все из них возобновили свою деятельность.

Мы бы очень хотели, чтобы в результате работы с партнерами были привлечены средства, и бизнес смог бы восстановиться быстрее, чтобы экономика общины вышла из того кризиса, в который она попала во время оккупации.

О поддержке и возобновлении местного бизнеса

Недавно на форуме Usaid Ukraine во Львове мы познакомились с частным бизнесом Завертай, котроый релокировался из Горного Луганской области. Это ресторан быстрого питания, отечественное предложение, похожее на Макдональдс, к примеру, у них тоже есть что-то вроде Макдрайва. После этого в Буче мы встретились с небольшой группой местных предпринимателей, пообщались о плане восстановления, совещались о том, что мы могли бы совместно с бизнесом сделать, чтобы привлечь деньги на восстановление, и я предложила на этой встрече обсудить наш план Build Bucha Back Better.

Это хороший аналитический документ, описывающий как те потери, которые мы понесли, так и тот потенциал, перспективные сектора экономики, которые мы можем сейчас развивать для того, чтобы иметь устойчивое развитие в рамках самоокупающейся общины.

Мы постоянно общаемся с потенциальными инвесторами, им интересен украинский рынок, но они не готовы заходить к нам, пока идет горячая фаза войны.

Поэтому постоянно и еще активнее на разных площадках приходится повторять и подчеркивать, что Россия уничтожает украинский бизнес, целые сектора экономики, прицельно “работает” по нашему экономическому потенциалу. И восстановление, которое у нас продолжается сейчас – это очень важно, и, конечно, инвестиции, которые помогут украинскому бизнесу выжить.

О международной помощи

Недавно мэр Бучи Анатолий Федорук принимал участие в международной конференции по вопросам восстановления Украины Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Это был продуктивный разговор о будущем страны и ее регионов, на котором удалось добиться многих важных договоренностей.

Например, стоит отметить участие в украино-японском круглом столе, и сейчас у нас подписан совместный документ, касающийся деятельности нашей компании "Ютем". Это предприятие, которое производит оборудование для атомных электростанций, один из крупнейших налогоплательщиков в городе. Ее специалисты активно осваивают направление зеленой энергетики, и теперь у нас есть японские партнеры, с которыми планируем общий проект. Это очень перспективная история нашего города.

Сейчас в Киевской области уже не период гуманитарной катастрофы, когда мы получали прямую финансовую помощь

У нас начался период восстановления, когда много нужно работать с донорами и инвесторами, чтобы получать от них также средства с перспективой дальнейших бизнес-партнерств и инвестиций.

И когда мы говорим о восстановлении, то прежде всего здесь взаимоотношения строятся на доверии: все начинается с персональных контактов, потом после активного сотрудничества появляется определенный опыт, а тогда уже начинается этап больших денег. И недавняя новость о том, что США выделят Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи на энергетические и инфраструктурные нужды, нас очень вдохновляет.