Летнюю площадку на Шота Руставели, занимавшую почти весь тротуар, демонтировали

1246
Ирина Маймур
share share

Летнюю площадку заведения на улице Шота Руставели, занимавшую почти весь тротуар, демонтировали.

Об этом сообщила депутат Киевского горсовета Ксения Семенова.

Отмечается, что работы остановил Департамент городского благоустройства.

Напомним, что на днях столичное кафе Pastis cafe начало возводить лагерь. Площадку строили на тротуаре и сузили проход для пешеходов до минимума.

Позже директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов отчитался, что работы остановлены. Прибывшему на место инспектору рабочие показали договор на летнюю площадку без конструктивных элементов. Также он добавил, что это нарушение и будет обязательно составлен административный протокол на уполномоченное лицо.

Напомним, что правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% ширины тротуара.

Фото: Ксения Семенова

Опубликовано: 12 июля 2023
share share
Украинские дизайнеры завоевали серебро в международном конкурсе за интерьер заведения в Одессе Украинские дизайнеры завоевали серебро в международном конкурсе за интерьер заведения в Одессе Ресторан Николая Тищенко «Велюр» прекратил работу Ресторан Николая Тищенко «Велюр» прекратил работу В Буче открыли кофейню "Чорнява": в ней собирают деньги для военных В Буче открыли кофейню "Чорнява": в ней собирают деньги для военных Смотрите клип Стасик на песню «Герои умирают», посвященную Роману Ратушному Смотрите клип Стасик на песню «Герои умирают», посвященную Роману Ратушному Мультфильм «Мавка. Лесная песня» обогнал «Аватар 2» в украинском прокате Мультфильм «Мавка. Лесная песня» обогнал «Аватар 2» в украинском прокате До и после: с фасада ТЦ на Позняках демонтировали 68 незаконных рекламных вывесок До и после: с фасада ТЦ на Позняках демонтировали 68 незаконных рекламных вывесок Активисты продолжают восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице: как присоединиться Активисты продолжают восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице: как присоединиться В историческом ареале Львова построят здание с квартирами и офисами: визуализации В историческом ареале Львова построят здание с квартирами и офисами: визуализации
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.