Летнюю площадку на Шота Руставели, занимавшую почти весь тротуар, демонтировали

Летнюю площадку заведения на улице Шота Руставели, занимавшую почти весь тротуар, демонтировали.

Об этом сообщила депутат Киевского горсовета Ксения Семенова.

Отмечается, что работы остановил Департамент городского благоустройства.

Напомним, что на днях столичное кафе Pastis cafe начало возводить лагерь. Площадку строили на тротуаре и сузили проход для пешеходов до минимума.

Позже директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов отчитался, что работы остановлены. Прибывшему на место инспектору рабочие показали договор на летнюю площадку без конструктивных элементов. Также он добавил, что это нарушение и будет обязательно составлен административный протокол на уполномоченное лицо.

Напомним, что правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% ширины тротуара.

Фото: Ксения Семенова