Літній майданчик закладу, який забрав більшу частину тротуару на Шота Руставелі, демонтують

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Валерія Гуржий
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Літній майданчик, який днями почало зводити кафе Pastis cafe на Шота Руставелі, демонтують.

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Михайло Буділов.

Майданчик почали будувати на тротуарі та звузили прохід для пішоходів до мінімуму.

"Роботи зупинені. Інспектор вручив припис з вимогою демонтувати обʼєкт. Власника на місці не було, робітники показали договір на літній майданчик без конструктивних елементів", - написав Буділов.

Він додав, що це є порушенням і в понеділок буде обовʼязково складено адмін протокол на уповноважену особу.

Раніше ми писали, що кафе Pastis cafe на Шота Руставелі споруджує літній майданчик на тротуарі. Прохід для пішоходів звузили до мінімуму.

Нагадаємо, що правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має складати не менше 50% від ширини тротуару. Тобто, якщо ширина тротуару складає 6 метрів, то зона для пішоходів має бути 3 метри, але не менше 1,8 м. Крім того, аби не створювали незручності для пішоходів, літні майданчики не мають потрапляти у зони перехресть, а також розташовуватись біля виходів з метро.

Фото: Ксенія Семенова, Михайло Буділов

Опубліковано: 09 липня 2023
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