Как выглядит мост-волна, который строят на Оболони

1107
Мария Иващук
share share

На Оболони продолжают строить пешеходный мост-волну между набережной и Оболонским островом.

Первое фото, как выглядит часть построенного моста, опубликовала архитектор ОО «Парк Наталка» Богдана Бесчастная.

Напомним, что Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста-волны. Эти деньги получит фонд «Майбутній Київ», учредителями которого являются Виталий Кличко и застройщик (KAN Development) и советник городского головы Игорь Никонов.

Ранее метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412 грн на строительство этого моста.

Мост-волна на Оболони будет длиной 160 метров и шириной - 4 метра. Он будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко опубликовал видео с проектом капитального ремонта Оболонского острова, а также набережной с трехуровневым паркингом.

Опубликовано: 11 августа 2023
Оболонський острів Оболонь
share share
В Черкассах раскопали одно из зданий «литовского» замка XVI века В Черкассах раскопали одно из зданий «литовского» замка XVI века Пожары на оккупированном Джарилгаче уничтожили экосистему заповедной зоны острова Пожары на оккупированном Джарилгаче уничтожили экосистему заповедной зоны острова Разрешение на "реконструкцию" уничтоженного дома на Подоле предоставили в Минкульте Разрешение на "реконструкцию" уничтоженного дома на Подоле предоставили в Минкульте На Подоле высадили декоративные луга вместо газонов: фото На Подоле высадили декоративные луга вместо газонов: фото В Ирпене восстановили самый большой детсад в общине В Ирпене восстановили самый большой детсад в общине На Левобережной открыли испанский бар с тапасами Chiringuito На Левобережной открыли испанский бар с тапасами Chiringuito В Харькове хотят застроить памятник природы местного значения Саржин Яр В Харькове хотят застроить памятник природы местного значения Саржин Яр В КГГА говорят, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле В КГГА говорят, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.