Как выглядит мост-волна, который строят на Оболони

На Оболони продолжают строить пешеходный мост-волну между набережной и Оболонским островом.

Первое фото, как выглядит часть построенного моста, опубликовала архитектор ОО «Парк Наталка» Богдана Бесчастная.

Напомним, что Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста-волны. Эти деньги получит фонд «Майбутній Київ», учредителями которого являются Виталий Кличко и застройщик (KAN Development) и советник городского головы Игорь Никонов.

Ранее метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412 грн на строительство этого моста.

Мост-волна на Оболони будет длиной 160 метров и шириной - 4 метра. Он будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.