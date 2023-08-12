На Подоле 200-летний дом огородили строительным забором

В Киеве на Подоле еще одно 200-летнее здание огородили строительным забором. Здание планируется реконструировать, создать надстройку и обустроить деловой центр.

Об этом написал киевед Кирилл Степанец.

"Кажется, в очереди на смерть есть еще одно здание", - написал он.

Речь идет о здании бывшей бани купца Михаила Бубнова, основанной им в 1820-х годах на пересечении улиц Андреевской и Набережно-Хрешецкой.

Она расположена в нескольких кварталах от недавно уничтоженного 200-летнего дома Ярославской, 13-Б.

В то же время активист Дмитрий Перов сообщил, что на паспорте объекта указано: "рекострукция с надстройкой нежилого здания для устройства делового центра с общепитом".

Активист отмечает, что дом не является достопримечательностью, но расположен на территории Историко-архитектурного заповедника «Старинный Киев».

"Здание является логической связью между прошлым и настоящим, по вот таким образцам архитектуры можно понять каким город был раньше, заглянуть в окошко истории и понять последовательность ее развития", - добавил Перов.

Ранее в Департаменте охраны культурного наследия заявили , что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле.

Полиция Киева приступила к уголовному производству по факту сноса дома на Ярославской, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Впоследствии стало известно, что разрешение на "реконструкцию" 200-летнего дома на Ярославской, 13-Б, снесенное 10 августа, предоставили в Министерстве культуры и информационной политики.

Фото: Кирилл Степанец, Дмитрий Перов