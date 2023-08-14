Проект волнообразного моста на Оболони изменился: как он будет выглядеть

Архитектор Андрей Миргородский показал новые визуализации волнообразного моста на Оболони, ведь проект претерпел изменения.

По его словам, ранее обнародованные визуализации иллюстрировали идею, а окончательные проектные решения до сих пор не обнародовали.

На фото: Новые визуализации проекта

"Проект получил изменения на пути от идеи к инженерному решению, которые зависели от развития технологий, профессиональности инженеров и бюджета строительства", - написал он.

Недавно местные жители начали публиковать фото строительства моста, на которых были заметны отличия от предыдущих визуализаций.

На фото старая визуализация проекта и строительство моста

Напомним, что Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста-волны. Эти деньги получит фонд «Майбутній Київ», учредителями которого являются Виталий Кличко и застройщик (KAN Development) и советник городского головы Игорь Никонов.

Ранее метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412 грн на строительство этого моста.

Мост-волна на Оболони будет длиной 160 метров и шириной - 4 метра. Он будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко опубликовал видео с проектом капитального ремонта Оболонского острова, а также набережной с трехуровневым паркингом.

Фото: Наталья Емченко , Андрей Миргородский, Богдана Бесчастная