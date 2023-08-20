Правительство уволило чиновницу, которая разрешила "реконструкцию" 200-летнего дома на Подоле

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Валерия Гуржий
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Кабинет Министров Украины уволил Чуеву Екатерину Евгеньевну с должности заместителя Министра культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Напомним, что эксдепутат Киевсовета Елена Терещенко ранее сообщала, что именно Екатерина Чуева руководила группой специалистов Минкульта, которые анализировали документы и готовили текст согласования документации на "реконструкцию" исторического дома. Разрешение предоставили 14 марта 2023 года.

Как мы ранее писали, на Ярославской, 13 Б утром 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу на Подоле, которая была образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

в Департаменте охраны культурного наследия заявили, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле. Впоследствии стало известно, что разрешение на "реконструкцию" 200-летнего дома на Ярославской, 13-Б, снесенное 10 августа, предоставили в Министерстве культуры и информационной политики.

Полиция Киева приступила к уголовному производству по факту сноса дома на Ярославской, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Фото: Kateryna Butko

Опубликовано: 20 августа 2023
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