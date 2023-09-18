В «Доме с насекомыми» откроют памятникоохранный клуб «Наследие»

В историческом «Доме с насекомыми» на улице Владимирской, 93 создадут памятникоохранный клуб «Наследие».

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Он арендовал одну из уцелевших комнат здания после того, как удалось помешать демонтажу сооружения в апреле этого года. Каждую среду там проводили встречи памятники.

Недавно Перов сообщил, что из-за новой работы не сможет самостоятельно оплачивать аренду и попросил финансовую помощь у неравнодушных горожан.

В конце концов, благодаря средствам донейтеров, он продлил аренду комнаты. Теперь там будут проводить лекции и другие инвенты, которые будут касаться истории «Дома с насекомыми».

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Фото: Дмитрий Перов