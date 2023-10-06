В одном из департаментов КГГА проходят обыски по делу о хищении денег на строительстве Дегтяровского путепровода

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Валерия Гуржий
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В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, УК "Киевавтодор" и у подрядчиков проходят обыски по делу о хищении денег на строительстве Дегтяровского путепровода.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В общей сложности обыски проходят по 8 адресам.

Ранее мы писали, что 30 сентября на Шулявке во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяровского моста.

После чего прокуратура начала уголовное производство из-за обвала нескольких пролетов Дегтяровского моста на Шулявке.

Сообщалось, что все последствия обвала Дегтяровского моста ликвидирует исполнитель работ «Ростдорстрой» за свой счет , а стоимость реконструкции не увеличится.

Фото: Павел Авдокушин

Опубликовано: 06 октября 2023
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