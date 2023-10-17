В Соломенском ландшафтном парке приостановили строительство ЖК

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Наталия Габрух
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В августе этого года возобновились работы по ул. Генерала Шаповала 1-3, выполняемые на границе Соломенского ландшафтного парка.

Местные жители призывают городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка с заказчиком строительства ООО «Смарт-Девелопмент» и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку.

Петиция, которую запустили киевляне, набрала голоса за четыре дня и была поддержана мэром Виталием Кличко. Из статуса «поддержанная» петиция перешла в статус «на реализации».

Кроме этого, 16 октября в Соломенском ландшафтном парке состоялась встреча с председателем общественного совета при КГГА Геннадием Кривошеей, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Соломенского района, общиной района, представителями ОО и застройщиком по поводу аварийной ситуации , сложившейся со смещением пласта почвы из-за действий застройщиков. Застройщик не смог предоставить проект на проведение работ по ликвидации последствий.

Местные жители ожидают, что Общественный совет инициирует обращение на городского голову о создании соответствующей рабочей группы в комиссии по вопросам градостроительства и землеустройства при Киевсовете.

В настоящее время строительство в Соломенском ландшафтном парке приостановили.

Ранее мы писали, что киевляне призывают обязать застройщика восстановить дом-памятник на Рейтарской.

Фото: Петиция.

Опубликовано: 17 октября 2023
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