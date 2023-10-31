На Шулявке возобновили движение транспорта под Дегтяровским мостом

31 октября на Шулявке возобновили движение транспорта под Дегтяровским путепроводом. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на «Київавтодор».

В эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода. Вчера работы были завершены.

В настоящее время авто свободно курсируют по всем полосам под мостом. Однако для пешеходов проход пока закрыт. На тротуарах установлены ограждающие ленты.

Как известно, 30 сентября на Шулявке во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяровского моста . В эти выходные, 28-29 октября, бригады смонтировали новые 28 балок на обоих путепроводах.

Ранее мы писали , что на Русановке обустроят повышенные пешеходные переходы. С 30 октября по 3 ноября движение транспорта ограничат.

Фото: КГГА.