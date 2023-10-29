На Шулявке установили новые балки Дегтяровского моста: фото

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Наталия Габрух
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В Киеве на Шулявке установили новые 14 балок Дегтяревского путепровода вместо обрушившихся в сентябре. Об этом сообщает журналист и инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин.

«Частично даже успели между балками положить плиты несъемной опалубки. Которые хоть и не "перевязывают" балки, но не дают им смещаться и изгибаться», — написал Павел Авдокушин.

Работы по восстановлению моста продолжаются днем и ночью с небольшими перерывами. В ближайшее время бригады планируют смонтировать все 28 балок на обоих путепроводах.

Ранее мы писали, что 30 сентября на Шулявке во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяровского моста.

После этого стало известно, что все последствия обвала Дегтяровского моста ликвидирует исполнитель работ «Ростдорстрой» за свой счет, а стоимость реконструкции не увеличится.

Впоследствии прокуратура возбудила уголовное производство из-за обвала нескольких пролетов моста. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, УК "Киевавтодор" и у подрядчиков проходили обыски по делу о хищении денег на строительстве.

Фото: Павел Авдокушин.

Опубликовано: 29 октября 2023
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