Транспортная комиссия КГГА отклонила петицию по запрету проезда строительной техники в экопарк Осокорки. Об этом сообщают активисты сообщества «Цегла».

С апреля 2022 года в городе Киеве действует запрет на посещение лесных зон до окончания военного положения.

«Однако в экопарке Осокорки этот запрет распространяется только на жителей района и активистов. Строительная техника свободно заезжает в лесную зону и ведет незаконное строительство жилого комплекса H2O», — сообщают активисты.

В августе горожане создали петицию с призывом остановить проезд строительной техники. Она набрала необходимые 6763 голоса.

Как известно, строительная компания Stolitsa Group приступила к строительству ЖК H2O. Строительные работы проходят на берегу озер Тягле и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки.

Департамент городского благоустройства 4 мая 2023 выдал разрешение на установление временного ограждения на период комплексной застройки территории объектами жилищного и социально-бытового назначения жилого массива Осокорки-Центральные в Дарницком районе.

Ранее недалеко от озера Тягле и Небреж хотели построить ЖК «Патриотика на озерах». Но активисты выступили против. На этом месте экологи хотят создать экопарк Осокорки.