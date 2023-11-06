Возле "Дома с насекомыми" возобновились работы: эскаватор копает очень близко к достопримечательности.

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Валерия Гуржий
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Возле исторического «Дома с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95 снова возобновились работы.

Об этом пишет "Цегла".

Сообщается, что эскаватор роет в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Фото: Цегла

Опубликовано: 06 ноября 2023
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