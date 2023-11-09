Застройщик начал засыпать канал, соединяющий озеро Тяглее и Небреж на Осокорках

Застройщик Stolitsa Group начал засыпать строительным мусором канал, соединяющий озера Тягле и Небреж.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

По ее словам, экологические последствия очевидны – уничтожение водообмена между озерами приведет к безвозвратному изменению экосистем.

"К тому всего уничтожен оборонный водный рубеж. Ну россияне же не вернутся, так все теперь на востоке. Но расследовать надо деятельность КЭКЦ", - отметила она.

Депутатка уже написала в полицию, прокуратуру и в департамент екологии.

Ранее мы писали, что транспортная комиссия КГГА отклонила петицию по запрету проезда строительной техники в экопарк Осокорки.

Как известно, строительная компания Stolitsa Group приступила к строительству ЖК H2O. Строительные работы проходят на берегу озер Тягле и Небреж, к югу от жилого массива Осокорки.

Департамент городского благоустройства 4 мая 2023 выдал разрешение на установление временного ограждения на период комплексной застройки территории объектами жилищного и социально-бытового назначения жилого массива Осокорки-Центральные в Дарницком районе.

Ранее недалеко от озера Тягле и Небреж хотели построить ЖК «Патриотика на озерах». Но активисты выступили против. На этом месте экологи хотят создать экопарк Осокорки.

Фото: Ксения Семенова