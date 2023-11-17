Возле Соломенского парка возобновили строительство ЖК, несмотря на предписание благоустройства

61
Валерия Гуржий
share share

Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку на улице генерала Шаповала, 1-3, несмотря на предписание благоустройства.

Об этом сообщает Los Solomas.

Отмечается, что на строительстве забивают свои.

Напомним, в августе этого года возобновились строительные работы по ул. Генерала Шаповала 1-3, выполняемые на границе Соломенского ландшафтного парка.

Тогда местные жители призвали городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка с заказчиком строительства ООО «Смарт-Девелопмент» и вернуть часть зеленой зоны, которая находится в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку.

Также петиция, которую запустили киевляне, набрала голоса за четыре дня и была поддержана мэром Виталием Кличко. Из статуса "поддержанная" петиция перешла в статус "на реализации".

Кроме этого, 16 октября в Соломенском ландшафтном парке состоялась встреча с председателем общественного совета при КГГА Геннадием Кривошеей, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Соломенского района, общиной района, представителями ОО и застройщиком по поводу аварийной ситуации , сложившейся со смещением пласта почвы из-за действий застройщиков. Застройщик не смог предоставить проект на проведение работ по ликвидации последствий

Тогда строительство в Соломенском ландшафтном парке приостановили.

Фото: Los Solomas

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 17 ноября 2023
share share
В Белой Церкви установили самые высокие деревянные качели в Украине В Белой Церкви установили самые высокие деревянные качели в Украине Студенты Projector Institute обновили айдентику КНУ имени Тараса Шевченко Студенты Projector Institute обновили айдентику КНУ имени Тараса Шевченко В Черновцах реконструировали сквер Дня вышиванки: как он теперь выглядит В Черновцах реконструировали сквер Дня вышиванки: как он теперь выглядит Голосеевский проспект частично очистили от незаконной рекламы Голосеевский проспект частично очистили от незаконной рекламы Киеву вернули землю на Лысой горе, где планировали незаконное строительство Киеву вернули землю на Лысой горе, где планировали незаконное строительство Застройщик устранил последствия оползня в Соломенском парке, который произошел из-за строительства ЖК Застройщик устранил последствия оползня в Соломенском парке, который произошел из-за строительства ЖК За последние три месяца цены на аренду квартир в Киеве упали более чем на 10% За последние три месяца цены на аренду квартир в Киеве упали более чем на 10% Вдохновились Малевичем: украинская компания Petcube выпустила новую камеру для животных Вдохновились Малевичем: украинская компания Petcube выпустила новую камеру для животных
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.