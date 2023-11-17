Возле Соломенского парка возобновили строительство ЖК, несмотря на предписание благоустройства

Застройщик возобновил строительство ЖК вплотную к Соломенскому парку на улице генерала Шаповала, 1-3, несмотря на предписание благоустройства.

Об этом сообщает Los Solomas.

Отмечается, что на строительстве забивают свои.

Напомним, в августе этого года возобновились строительные работы по ул. Генерала Шаповала 1-3, выполняемые на границе Соломенского ландшафтного парка.

Тогда местные жители призвали городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка с заказчиком строительства ООО «Смарт-Девелопмент» и вернуть часть зеленой зоны, которая находится в пределах земельного участка, Соломенскому ландшафтному парку.

Также петиция, которую запустили киевляне, набрала голоса за четыре дня и была поддержана мэром Виталием Кличко. Из статуса "поддержанная" петиция перешла в статус "на реализации".

Кроме этого, 16 октября в Соломенском ландшафтном парке состоялась встреча с председателем общественного совета при КГГА Геннадием Кривошеей, представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Соломенского района, общиной района, представителями ОО и застройщиком по поводу аварийной ситуации , сложившейся со смещением пласта почвы из-за действий застройщиков. Застройщик не смог предоставить проект на проведение работ по ликвидации последствий

Тогда строительство в Соломенском ландшафтном парке приостановили.

Фото: Los Solomas