8 катков Киева, где кататься на коньках этой зимой

Зима уже бурлит на полную, Новый год — совсем скоро, а значит — самое время для ледово-снежных развлечений.
Крытые или под открытым небом, возле ТРЦ или на набережных — собрали в нашем гиде 8 катков Киева, где можно полезно, здорово и со множеством впечатлений отдохнуть с детьми, любимыми и друзьями.
2 декабря стартовал технический запуск «Зимової Країни» на ВДНГ. Часть зимних локаций уже работает, в том числе и каток. Он имеет площадь 2500 м2 и новое фантазийное оформление.
Каток обустроили комфортными раздевалками, ледовой дорожкой вокруг фонтана и зрительскими трибунами. В этом году в центре ледовой арены расположена неоновая елка, которую «держат» четверо снеговиков.
Одновременно на катке «Зимової Країни» могут кататься до 500 человек. Коньки можно арендовать (прокат входит в стоимость посещения) или взять свои.
В случае воздушной тревоги работу катка прекращают, чтобы гости отправились к ближайшему укрытию — в павильон №1 (или в павильоны №5 и №13). После отбоя посетители смогут продолжить катание, показав билет.
Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1, Центральная площадь «Зимової Країни» на ВДНГ
График работы: в будние дни — с 12:00 до 21:00; в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00
Цены: 350 грн — стандартный билет, 250 грн — льготный
1 декабря на территории креативного пространства Арт-завод «Платформа» открылся каток IceLights.
Вдобавок к катанию на ледовой арене гостей локации ждут сотни фонариков, горячие напитки, вкусности и сказочную атмосферу.
Коньки входят в стоимость билета. Билеты можно приобрести в кассах локации.
Адрес: маркет-молл «Дарынок» вход Nº6; Арт-завод «Платформа» (ул. Якова Гнездовского, 1А)
График работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:00; с пятница по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 22:00
Цены: 300 грн/безлимит
19 декабря состоится открытие большого катка возле ТРЦ Lavina Mall. Его обустроили на парковке возле первой входной группы.
Организаторы отмечают, что, кроме просторного катка, возле ТРЦ разместят новогоднюю елку и праздничную ярмарку. Все детали о ценах и режиме работы локации обещают сообщить вскоре.
Адрес: ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д)
График работы: сообщат в скором времени
Цены: сообщат в скором времени
С 9 декабря на набережной ТРЦ River Mall начнет работу «Кришталева ковзанка»». Ледовая площадка под открытым небом будет площадью 1600 м².
Также на локации разместят декорации, фотозоны и праздничную елку в форме кристалла.
Для посетителей катка обустроят зоны для переодевания и ячейки для хранения вещей. Также будет доступна услуга занятий с профессиональным инструктором.
Во время воздушной тревоги каток будет прекращать работу, чтобы посетители перешли к укрытию. Оно расположено на подземном паркинге ТРЦ. После отбоя можно будет вернуться на каток, показав входной билет. Коньки входят в стоимость билета.
Адрес: Днепровская набережная, 12
График работы: в будние дни – с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00
Цены: от 370 грн/безлимит
9 декабря на проспекте Степана Бандеры, 36 возле ТРЦ Blockbuster Mall откроют большой каток. Она занимает площадь 4900 м2. Праздничной локации посетителей ждет не только каток, но и фудкорт со вкусностями и напитками, лабиринт иллюминаций, ледяная горка и другие активности.
Адрес: просп. Степана Бандеры, 36
График работы: сообщат вскоре
Цены: сообщат вскоре
Легендарный ледовый спорткомплекс «Крижинка» расположен в парке «Победа». Одна из самых главных особенностей этого крытого столичного катка — натуральный лед.
При желании здесь можно кататься на своих коньках или взять на прокат на самой локации.
Спорткомплекс имеет мощный генератор, поэтому здесь всегда есть свет.
Адрес: ул. Генерала Жмаченко, 7
График работы: необходимо уточнять на сайте катка
Цены: 250 грн с арендой коньков; 200 грн — без
Просторная ледовая арена ТРЦ Dream занимает площадь 1193 м², поэтому здесь могут кататься до 120 человек. Прокат коньков входит в стоимость входного билета.
Вокруг арены обустроили фудкорт, где удобно подождать друзей, попить кофе или перекусить.
Во время воздушной тревоги каток закрывают, чтобы посетители спустились в укрытие. В случае отсутствия электричества ледовая площадка открыта только в светлое время суток.
Адрес: ТРЦ Dream Yellow (Оболонский проспект, 1Б, 3 этаж, атриум Китай)
График работы: ежедневно с 8:00 до 21:40
Цены: от 120 до 230 грн за сеанс
Ледовая площадка «Фифти Айс» расположена в торгово-развлекательном комплексе Cosmo Multimall (бывший ТРЦ «Космополит» и «Большевик») на Шулявке.
Арена просторная и охватывает площадь 2000 м², что позволяет свободно кататься на коньках, маневрировать и заниматься фигурным катанием с тренером. На катке могут одновременно находиться более 240 человек. Прокат коньков входит в стоимость входного билета.
Возле ледовой арены расположено Cosmo кафе. Там можно выпить кофе и полноценно поесть, наблюдая, как дети, друзья или родные катаются на коньках.
Адрес: ТРЦ Cosmo Multimall (ул. Вадима Гетьмана, 6, Блок А, 1 уровень)
График работы: ежедневно с 8:00 до 22:10; сеансы в неоне: по будням — с 18:40, по выходным — с 12:00
Цены: от 180 до 250 грн за сеанс