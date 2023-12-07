8 катков Киева, где кататься на коньках этой зимой

Зима уже бурлит на полную, Новый год — совсем скоро, а значит — самое время для ледово-снежных развлечений.

Крытые или под открытым небом, возле ТРЦ или на набережных — собрали в нашем гиде 8 катков Киева, где можно полезно, здорово и со множеством впечатлений отдохнуть с детьми, любимыми и друзьями.

Под открытым небом

«Зимова Країна» на ВДНГ

2 декабря стартовал технический запуск «Зимової Країни» на ВДНГ. Часть зимних локаций уже работает, в том числе и каток. Он имеет площадь 2500 м2 и новое фантазийное оформление.

Каток обустроили комфортными раздевалками, ледовой дорожкой вокруг фонтана и зрительскими трибунами. В этом году в центре ледовой арены расположена неоновая елка, которую «держат» четверо снеговиков.

Одновременно на катке «Зимової Країни» могут кататься до 500 человек. Коньки можно арендовать (прокат входит в стоимость посещения) или взять свои.

В случае воздушной тревоги работу катка прекращают, чтобы гости отправились к ближайшему укрытию — в павильон №1 (или в павильоны №5 и №13). После отбоя посетители смогут продолжить катание, показав билет.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1, Центральная площадь «Зимової Країни» на ВДНГ

График работы: в будние дни — с 12:00 до 21:00; в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00

Цены: 350 грн — стандартный билет, 250 грн — льготный

Каток Арт-завода «Платформа» IceLights

1 декабря на территории креативного пространства Арт-завод «Платформа» открылся каток IceLights.

Вдобавок к катанию на ледовой арене гостей локации ждут сотни фонариков, горячие напитки, вкусности и сказочную атмосферу.

Коньки входят в стоимость билета. Билеты можно приобрести в кассах локации.

Адрес: маркет-молл «Дарынок» вход Nº6; Арт-завод «Платформа» (ул. Якова Гнездовского, 1А)

График работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:00; с пятница по воскресенье и в праздничные дни — с 10:00 до 22:00

Цены: 300 грн/безлимит

Каток возле ТРЦ Lavina Mall

19 декабря состоится открытие большого катка возле ТРЦ Lavina Mall. Его обустроили на парковке возле первой входной группы.

Организаторы отмечают, что, кроме просторного катка, возле ТРЦ разместят новогоднюю елку и праздничную ярмарку. Все детали о ценах и режиме работы локации обещают сообщить вскоре.

Адрес: ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д)

График работы: сообщат в скором времени

Цены: сообщат в скором времени

«Кришталева ковзанка» возле ТРЦ River Mall

С 9 декабря на набережной ТРЦ River Mall начнет работу «Кришталева ковзанка»». Ледовая площадка под открытым небом будет площадью 1600 м².

Также на локации разместят декорации, фотозоны и праздничную елку в форме кристалла.

Для посетителей катка обустроят зоны для переодевания и ячейки для хранения вещей. Также будет доступна услуга занятий с профессиональным инструктором.

Во время воздушной тревоги каток будет прекращать работу, чтобы посетители перешли к укрытию. Оно расположено на подземном паркинге ТРЦ. После отбоя можно будет вернуться на каток, показав входной билет. Коньки входят в стоимость билета.

Адрес: Днепровская набережная, 12

График работы: в будние дни – с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00

Цены: от 370 грн/безлимит

Каток біля ТРЦ Blockbuster Mall

9 декабря на проспекте Степана Бандеры, 36 возле ТРЦ Blockbuster Mall откроют большой каток. Она занимает площадь 4900 м2. Праздничной локации посетителей ждет не только каток, но и фудкорт со вкусностями и напитками, лабиринт иллюминаций, ледяная горка и другие активности.

Адрес: просп. Степана Бандеры, 36

График работы: сообщат вскоре

Цены: сообщат вскоре

Крытые

Каток «Крижинка»

Легендарный ледовый спорткомплекс «Крижинка» расположен в парке «Победа». Одна из самых главных особенностей этого крытого столичного катка — натуральный лед.

При желании здесь можно кататься на своих коньках или взять на прокат на самой локации.

Спорткомплекс имеет мощный генератор, поэтому здесь всегда есть свет.

Адрес: ул. Генерала Жмаченко, 7

График работы: необходимо уточнять на сайте катка

Цены: 250 грн с арендой коньков; 200 грн — без

Каток ТРЦ Dream

Просторная ледовая арена ТРЦ Dream занимает площадь 1193 м², поэтому здесь могут кататься до 120 человек. Прокат коньков входит в стоимость входного билета.

Вокруг арены обустроили фудкорт, где удобно подождать друзей, попить кофе или перекусить.

Во время воздушной тревоги каток закрывают, чтобы посетители спустились в укрытие. В случае отсутствия электричества ледовая площадка открыта только в светлое время суток.

Адрес: ТРЦ Dream Yellow (Оболонский проспект, 1Б, 3 этаж, атриум Китай)

График работы: ежедневно с 8:00 до 21:40

Цены: от 120 до 230 грн за сеанс

FIFTY Ice Arena в ТРЦ Cosmo Multimall

Ледовая площадка «Фифти Айс» расположена в торгово-развлекательном комплексе Cosmo Multimall (бывший ТРЦ «Космополит» и «Большевик») на Шулявке.

Арена просторная и охватывает площадь 2000 м², что позволяет свободно кататься на коньках, маневрировать и заниматься фигурным катанием с тренером. На катке могут одновременно находиться более 240 человек. Прокат коньков входит в стоимость входного билета.

Возле ледовой арены расположено Cosmo кафе. Там можно выпить кофе и полноценно поесть, наблюдая, как дети, друзья или родные катаются на коньках.

Адрес: ТРЦ Cosmo Multimall (ул. Вадима Гетьмана, 6, Блок А, 1 уровень)

График работы: ежедневно с 8:00 до 22:10; сеансы в неоне: по будням — с 18:40, по выходным — с 12:00

Цены: от 180 до 250 грн за сеанс