Правоохранители обследовали проседание грунта над метро "Демеевская": открыто производство

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Валерия Гуржий
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Правоохранители осмотрели территория над станцией метро "Демеевская", где недавно начала проседать почву.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

17 и 19 декабря 2023 правоохранители с привлечением эксперта провели осмотр местности над станцией метро "Демеевская". Там обнаружено проседание грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка.

Зафиксированные результаты осмотра будут направлены в экспертное учреждение для учета при проведении строительно-технической экспертизы, предназначенной для установления технического состояния перегонного тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» и причин возникновения аварийной ситуации.

Отмечается, что осмотр состоялся в рамках уголовного производства, открытого из-за подтопления метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Напомним, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро . Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Ранее мы писали, что над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт . После этого на Демеевской ограничили движение на полосе съезда по проспекту Лобановского, из-за провала асфальта над станцией метро.

Фото: Киевская городская прокуратура

Яу думаете, продолжится ли проседание почвы?
Опубликовано: 19 декабря 2023
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