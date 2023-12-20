На Франко продолжают разрушать историческое здание 1899: там хотят построить ТРЦ

В Киеве продолжают разрушать двухэтажное 120-летнее здание Замкова 1899 года, расположенное на улице Ивана Франко, 26.

Об этом сообщает памятникоохранное сообщество «Цегла».

В конце прошлого месяца на здании возобновились работы — начали разбирать подлинные деревянные перекрытия, складывать их на снег и вывозить грузовиками. Тогда активисты вызвали полицию и остановили демонтаж. Правоохранители составили протокол об административном нарушении, поскольку работы проводились без разрешительной документации.

Со здания убрали охранный статус. 23 декабря ее планируют передать в аренду ООО «Рент менеджмент инвест» для строительства и обслуживания зданий торговли.

«Очень вероятно, что в случае передачи Дом Замкова будет полностью разрушен, а на его месте построят очередной торговый центр. Помешать передаче под застройку может только огласка», — пишет «Спадщина».

Исторический дом принадлежал адвокату окружного суда Киевской губернии Замкова и имел статус памятника истории.

Напомним, что 14 июля соседнее с домом Замковое здание – дом профессора Ивана Михайловского 1899 года – начали разбирать. В Министерстве культуры и информационной политики Украины объяснили, что дом реставрировали. Активист Дмитрий Перов вызвал полицию, были составлены заявления по факту проведения незаконных строительных работ и работы удалось остановить. Однако застройщик уже успел снять с дома столетние деревянные доски с крыш и демонтировать элементы перекрытия стен. По состоянию на 12:51 17 июля строительные работы на улице Ивана Франко, 26 были полностью остановлены из-за отсутствия у застройщика полного пакета документов.

Ранее мы писали, что здание на улице Франко продали за 12,8 млн. грн . Она граничит с домом Михайловского, который начали разбираться.

Фото: «Цегла»